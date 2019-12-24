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العراق.. تجدُّد التظاهرات رفضًا لمرشحي الأحزاب المقربة من إيران لرئاسة الحكومة

نزول المئات إلى الشوارع في الحلة للمطالبة بقانون انتخابي فردي عادل

انطلقت تظاهرات في مختلف أنحاء المدن العراقية احتجاجًا على محاولة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي تمرير مرشحي الأحزاب القريبة من إيران لرئاسة الحكومة ضد إرادة المتظاهرين، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل، جدَّد المتظاهرون في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد رفضهم لمرشحَي الأحزاب (أسعد العيداني محافظ البصرة وعبد الحسين عبطان وزير الرياضة السابق).

وقطع متظاهرون طريق محمد القاسم السريع من كلا المسارين، الذي يُعد من أكبر وأهم الطرق السريعة وسط العاصمة العراقية.

فقد قطع المتظاهرون في منطقة الحسينية الشارع الرئيسي الذي يربط العاصمة بالمحافظات الشمالية.

وفي ميسان انطلقت مظاهرة حاشدة منددة برئيس البرلمان محمد الحلبوسي لتشجيعه على تمرير مرشحي الأحزاب القريبة من إيران.

وفي كربلاء طوّق المتظاهرون مقر المحافظة في محاولة لاختراق الحماية المحيطة بالمبنى، وانطلقت تظاهرات ليلية حاشدة في محافظة البصرة رفضًا لمحاولات الكتل السياسية فرض مرشحين غير مستقلين.

كما نزل المئات إلى الشوارع في الحلة يطالبون بقانون انتخابي فردي عادل مهددين بالتصعيد الشديد في حال اختيار رئيس وزراء خارج إطار مطالب المتظاهرين.


واجتمعت الهيئة القيادية لتحالف القوى العراقية في بغداد برئاسة محمد الحلبوسي، ورئيس التحالف محمد تميم، وقررت بالإجماع مفاتحة تحالف البناء لتقديم مرشح جديد لرئاسة الوزراء.

العراق رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إيران المتظاهرون

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العراق.. تجدُّد التظاهرات رفضًا لمرشحي الأحزاب المقربة من إيران لرئاسة الحكومة
سبق

انطلقت تظاهرات في مختلف أنحاء المدن العراقية احتجاجًا على محاولة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي تمرير مرشحي الأحزاب القريبة من إيران لرئاسة الحكومة ضد إرادة المتظاهرين، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل، جدَّد المتظاهرون في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد رفضهم لمرشحَي الأحزاب (أسعد العيداني محافظ البصرة وعبد الحسين عبطان وزير الرياضة السابق).

وقطع متظاهرون طريق محمد القاسم السريع من كلا المسارين، الذي يُعد من أكبر وأهم الطرق السريعة وسط العاصمة العراقية.

فقد قطع المتظاهرون في منطقة الحسينية الشارع الرئيسي الذي يربط العاصمة بالمحافظات الشمالية.

وفي ميسان انطلقت مظاهرة حاشدة منددة برئيس البرلمان محمد الحلبوسي لتشجيعه على تمرير مرشحي الأحزاب القريبة من إيران.

وفي كربلاء طوّق المتظاهرون مقر المحافظة في محاولة لاختراق الحماية المحيطة بالمبنى، وانطلقت تظاهرات ليلية حاشدة في محافظة البصرة رفضًا لمحاولات الكتل السياسية فرض مرشحين غير مستقلين.

كما نزل المئات إلى الشوارع في الحلة يطالبون بقانون انتخابي فردي عادل مهددين بالتصعيد الشديد في حال اختيار رئيس وزراء خارج إطار مطالب المتظاهرين.


واجتمعت الهيئة القيادية لتحالف القوى العراقية في بغداد برئاسة محمد الحلبوسي، ورئيس التحالف محمد تميم، وقررت بالإجماع مفاتحة تحالف البناء لتقديم مرشح جديد لرئاسة الوزراء.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
01:30 AM

العراق.. تجدُّد التظاهرات رفضًا لمرشحي الأحزاب المقربة من إيران لرئاسة الحكومة

نزول المئات إلى الشوارع في الحلة للمطالبة بقانون انتخابي فردي عادل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت تظاهرات في مختلف أنحاء المدن العراقية احتجاجًا على محاولة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي تمرير مرشحي الأحزاب القريبة من إيران لرئاسة الحكومة ضد إرادة المتظاهرين، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وفي التفاصيل، جدَّد المتظاهرون في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد رفضهم لمرشحَي الأحزاب (أسعد العيداني محافظ البصرة وعبد الحسين عبطان وزير الرياضة السابق).

وقطع متظاهرون طريق محمد القاسم السريع من كلا المسارين، الذي يُعد من أكبر وأهم الطرق السريعة وسط العاصمة العراقية.

فقد قطع المتظاهرون في منطقة الحسينية الشارع الرئيسي الذي يربط العاصمة بالمحافظات الشمالية.

وفي ميسان انطلقت مظاهرة حاشدة منددة برئيس البرلمان محمد الحلبوسي لتشجيعه على تمرير مرشحي الأحزاب القريبة من إيران.

وفي كربلاء طوّق المتظاهرون مقر المحافظة في محاولة لاختراق الحماية المحيطة بالمبنى، وانطلقت تظاهرات ليلية حاشدة في محافظة البصرة رفضًا لمحاولات الكتل السياسية فرض مرشحين غير مستقلين.

كما نزل المئات إلى الشوارع في الحلة يطالبون بقانون انتخابي فردي عادل مهددين بالتصعيد الشديد في حال اختيار رئيس وزراء خارج إطار مطالب المتظاهرين.


واجتمعت الهيئة القيادية لتحالف القوى العراقية في بغداد برئاسة محمد الحلبوسي، ورئيس التحالف محمد تميم، وقررت بالإجماع مفاتحة تحالف البناء لتقديم مرشح جديد لرئاسة الوزراء.

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