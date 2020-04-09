مركز الملك سلمان يوزّع 900 سلّة غذائية في المناطق المحاذية لصعدة
استفاد منها 2,752 فردًا
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، اليوم؛ 900 سلة غذائية في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 2,752 فردًا.
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.
مركز الملك سلمان يوزّع 900 سلّة غذائية في المناطق المحاذية لصعدة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-04-09
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، اليوم؛ 900 سلة غذائية في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 2,752 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.
09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
06:37 PM
مركز الملك سلمان يوزّع 900 سلّة غذائية في المناطق المحاذية لصعدة
استفاد منها 2,752 فردًا
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، اليوم؛ 900 سلة غذائية في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 2,752 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.