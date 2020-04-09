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مركز الملك سلمان يوزّع 900 سلّة غذائية في المناطق المحاذية لصعدة

استفاد منها 2,752 فردًا

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، اليوم؛ 900 سلة غذائية في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 2,752 فردًا.


ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الملك سلمان يوزّع 900 سلّة غذائية في المناطق المحاذية لصعدة
سبق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، اليوم؛ 900 سلة غذائية في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 2,752 فردًا.


ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
06:37 PM

مركز الملك سلمان يوزّع 900 سلّة غذائية في المناطق المحاذية لصعدة

استفاد منها 2,752 فردًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، اليوم؛ 900 سلة غذائية في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 2,752 فردًا.


ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للشعب اليمني الشقيق.

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