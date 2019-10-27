النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تدريبات الهلال والنصر للديربي: جمل فنية وتكتيكية ومناورة

أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء أمس السبت تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه "النصر" مساء اليوم، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تركز المران على الجوانب الفنية.

تخلل المران تطبيقات تكتيكية وجمل فنية ومناورة على جزء من الملعب بحضور رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل.

ودخل اللاعبون فور نهاية المران لمقر المعسكر تأهبًا لخوض مواجهة اليوم.

في المقابل اختتم الفريق الكروي الأول بنادي النصر استعداداته لمباراة الفريق مساء اليوم أمام نادي الهلال بحضور رئيس النادي صفوان السويكت والمشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي.

وانطلقت تدريبات الفريق بتمارين لياقية متنوعة، قسم خلالها المدرب البرتغالي فيتوريا اللاعبين لمجموعتين أجرى لهم تدريبات تكتيكية، قبل أن يختتم التدريبات بمناورة أجراها على منتصف الملعب.

وبعد نهاية التدريبات توجه لاعبو الفريق إلى المعسكر استعدادًا لمباراة اليوم والتي ستُقام على ملعب جامعة الملك سعود.

ديربي الرياض الهلال النصر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
تدريبات الهلال والنصر للديربي: جمل فنية وتكتيكية ومناورة
سبق

أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء أمس السبت تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه "النصر" مساء اليوم، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تركز المران على الجوانب الفنية.

تخلل المران تطبيقات تكتيكية وجمل فنية ومناورة على جزء من الملعب بحضور رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل.

ودخل اللاعبون فور نهاية المران لمقر المعسكر تأهبًا لخوض مواجهة اليوم.

في المقابل اختتم الفريق الكروي الأول بنادي النصر استعداداته لمباراة الفريق مساء اليوم أمام نادي الهلال بحضور رئيس النادي صفوان السويكت والمشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي.

وانطلقت تدريبات الفريق بتمارين لياقية متنوعة، قسم خلالها المدرب البرتغالي فيتوريا اللاعبين لمجموعتين أجرى لهم تدريبات تكتيكية، قبل أن يختتم التدريبات بمناورة أجراها على منتصف الملعب.

وبعد نهاية التدريبات توجه لاعبو الفريق إلى المعسكر استعدادًا لمباراة اليوم والتي ستُقام على ملعب جامعة الملك سعود.

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
12:55 AM

تدريبات الهلال والنصر للديربي: جمل فنية وتكتيكية ومناورة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,445

أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء أمس السبت تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه "النصر" مساء اليوم، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تركز المران على الجوانب الفنية.

تخلل المران تطبيقات تكتيكية وجمل فنية ومناورة على جزء من الملعب بحضور رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل.

ودخل اللاعبون فور نهاية المران لمقر المعسكر تأهبًا لخوض مواجهة اليوم.

في المقابل اختتم الفريق الكروي الأول بنادي النصر استعداداته لمباراة الفريق مساء اليوم أمام نادي الهلال بحضور رئيس النادي صفوان السويكت والمشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي.

وانطلقت تدريبات الفريق بتمارين لياقية متنوعة، قسم خلالها المدرب البرتغالي فيتوريا اللاعبين لمجموعتين أجرى لهم تدريبات تكتيكية، قبل أن يختتم التدريبات بمناورة أجراها على منتصف الملعب.

وبعد نهاية التدريبات توجه لاعبو الفريق إلى المعسكر استعدادًا لمباراة اليوم والتي ستُقام على ملعب جامعة الملك سعود.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,592
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,634
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,105
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,244

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة