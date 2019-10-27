تدريبات الهلال والنصر للديربي: جمل فنية وتكتيكية ومناورة

أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء أمس السبت تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه "النصر" مساء اليوم، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تركز المران على الجوانب الفنية.

تخلل المران تطبيقات تكتيكية وجمل فنية ومناورة على جزء من الملعب بحضور رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل.

ودخل اللاعبون فور نهاية المران لمقر المعسكر تأهبًا لخوض مواجهة اليوم.

في المقابل اختتم الفريق الكروي الأول بنادي النصر استعداداته لمباراة الفريق مساء اليوم أمام نادي الهلال بحضور رئيس النادي صفوان السويكت والمشرف العام على كرة القدم عبدالرحمن الحلافي.

وانطلقت تدريبات الفريق بتمارين لياقية متنوعة، قسم خلالها المدرب البرتغالي فيتوريا اللاعبين لمجموعتين أجرى لهم تدريبات تكتيكية، قبل أن يختتم التدريبات بمناورة أجراها على منتصف الملعب.

وبعد نهاية التدريبات توجه لاعبو الفريق إلى المعسكر استعدادًا لمباراة اليوم والتي ستُقام على ملعب جامعة الملك سعود.