شاهد.. ولي العهد في حديث وديٍّ باسِمٍ مع الرئيس الروسي "بوتين"

شاهد.. ولي العهد في حديث وديٍّ باسِمٍ مع الرئيس الروسي "بوتين"
أظهرت صور التقطتها عدسات الكاميرات، حديثًا وديًّا لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل انطلاق قمة العشرين في أوساكا اليابانية.
وبيّنت الصور أن الابتسامة كانت ظاهرة على وجهَي الرئيس الروسي وولي العهد في حديثهما.
وكانت قد انطلقت قبل قليل أعمال قمة العشرين؛ حيث يرأس الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة المشاركة في قمة العشرين.
شاهد.. ولي العهد في حديث وديٍّ باسِمٍ مع الرئيس الروسي "بوتين"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-06-28
أظهرت صور التقطتها عدسات الكاميرات، حديثًا وديًّا لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل انطلاق قمة العشرين في أوساكا اليابانية.
وبيّنت الصور أن الابتسامة كانت ظاهرة على وجهَي الرئيس الروسي وولي العهد في حديثهما.
وكانت قد انطلقت قبل قليل أعمال قمة العشرين؛ حيث يرأس الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة المشاركة في قمة العشرين.
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
06:55 AM
اخر تعديل
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
07:02 AM
شاهد.. ولي العهد في حديث وديٍّ باسِمٍ مع الرئيس الروسي "بوتين"
أظهرت صور التقطتها عدسات الكاميرات، حديثًا وديًّا لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل انطلاق قمة العشرين في أوساكا اليابانية.
وبيّنت الصور أن الابتسامة كانت ظاهرة على وجهَي الرئيس الروسي وولي العهد في حديثهما.
وكانت قد انطلقت قبل قليل أعمال قمة العشرين؛ حيث يرأس الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة المشاركة في قمة العشرين.