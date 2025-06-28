النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. ولي العهد في حديث وديٍّ باسِمٍ مع الرئيس الروسي "بوتين"

أظهرت صور التقطتها عدسات الكاميرات، حديثًا وديًّا لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل انطلاق قمة العشرين في أوساكا اليابانية.

وبيّنت الصور أن الابتسامة كانت ظاهرة على وجهَي الرئيس الروسي وولي العهد في حديثهما.

وكانت قد انطلقت قبل قليل أعمال قمة العشرين؛ حيث يرأس الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة المشاركة في قمة العشرين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. ولي العهد في حديث وديٍّ باسِمٍ مع الرئيس الروسي "بوتين"
سبق

أظهرت صور التقطتها عدسات الكاميرات، حديثًا وديًّا لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل انطلاق قمة العشرين في أوساكا اليابانية.

وبيّنت الصور أن الابتسامة كانت ظاهرة على وجهَي الرئيس الروسي وولي العهد في حديثهما.

وكانت قد انطلقت قبل قليل أعمال قمة العشرين؛ حيث يرأس الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة المشاركة في قمة العشرين.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
06:55 AM
اخر تعديل
28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
07:02 AM

شاهد.. ولي العهد في حديث وديٍّ باسِمٍ مع الرئيس الروسي "بوتين"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
310

أظهرت صور التقطتها عدسات الكاميرات، حديثًا وديًّا لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل انطلاق قمة العشرين في أوساكا اليابانية.

وبيّنت الصور أن الابتسامة كانت ظاهرة على وجهَي الرئيس الروسي وولي العهد في حديثهما.

وكانت قد انطلقت قبل قليل أعمال قمة العشرين؛ حيث يرأس الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة المشاركة في قمة العشرين.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,332
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,184
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,693
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,070

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة