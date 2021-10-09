طرق تُجَرّف وصخور تَسقط.. أهالي "ملح المخواة": نعيش خارج دائرة الخدمات!

أكدوا إهمال البلدية لسفلتة المخطط وإنارته ودرء السيول.. لا شبكة مياه أو صرف

اشتكى عدد من أهالي مخطط الملح الحكومي بمحافظة المخواة، من إهمال البلدية للمخطط الحديث من حيث السفلتة والإنارة وعدم درء السيول وتصريفها، والذي تسبب في جرف الطرق المسفلتة وتساقط الصخور وانتشار مخلفات الأمطار على الطريق.

وبيّن الأهالي لـ"سبق"، أن الشوارع الفرعية لم يتم فتحها أو سفلتتها؛ بينما الطريق الرئيس المؤدي للمخطط ضيق ويشكل خطرًا مروريًّا ومهملًا حتى تشققت طبقته الإسفلتية جراء الانهيارات الصخرية ومخلفات السيول.. وإضافة إلى انحصار السفلتة في جزء بسيط من المخطط؛ فهو يفتقر للإنارة أيضًا برغم المطالبات منذ عدة سنوات.

وأضافوا: "المخطط مُهمَل من عدة جهات؛ فهو خارج خدمة شبكة المياه وكذلك الصرف الصحي".

عرضت "سبق" الشكوى على مدير المركز الإعلامي لأمانة الباحة عبدالله سعد العبيدية منذ 6 أيام؛ ولكنه لم يرد حتى الساعة.