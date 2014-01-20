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"التحالف" يطلق عملية لتدمير شبكة الطائرات المسيرة للحوثي

اتخذ إجراءات وقائية لحماية المدنيين

أطلق التحالف العربي لمساندة الشرعية في اليمن، اليوم (السبت)، عملية نوعية في العاصمة اليمنية صنعاء؛ لاستهداف شبكة متكاملة لقدرات الطائرات دون طيار ومرافقها اللوجستية.

ودعا "التحالف" في بيان المواطنين اليمنيين إلى الابتعاد عن المواقع المستهدفة في صنعاء.

وأكد "التحالف" على اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدنيين، مشدداً على أن القصف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"التحالف" يطلق عملية لتدمير شبكة الطائرات المسيرة للحوثي
سبق

أطلق التحالف العربي لمساندة الشرعية في اليمن، اليوم (السبت)، عملية نوعية في العاصمة اليمنية صنعاء؛ لاستهداف شبكة متكاملة لقدرات الطائرات دون طيار ومرافقها اللوجستية.

ودعا "التحالف" في بيان المواطنين اليمنيين إلى الابتعاد عن المواقع المستهدفة في صنعاء.

وأكد "التحالف" على اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدنيين، مشدداً على أن القصف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
10:07 PM

"التحالف" يطلق عملية لتدمير شبكة الطائرات المسيرة للحوثي

اتخذ إجراءات وقائية لحماية المدنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,269

أطلق التحالف العربي لمساندة الشرعية في اليمن، اليوم (السبت)، عملية نوعية في العاصمة اليمنية صنعاء؛ لاستهداف شبكة متكاملة لقدرات الطائرات دون طيار ومرافقها اللوجستية.

ودعا "التحالف" في بيان المواطنين اليمنيين إلى الابتعاد عن المواقع المستهدفة في صنعاء.

وأكد "التحالف" على اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدنيين، مشدداً على أن القصف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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