شاهد.. "كورونا" يحوّل لون بحيرة في وسط إنجلترا من الفيروزي للأسود

حيلةٌ لجأت إليها السلطات لإجبار المواطنين على الالتزام بالحظر الصحي

لإجبار المواطنين على العزوف عنها والالتزام بالحظر الصحي الذي أعلن عنه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الاثنين الماضي، قامت السلطات البريطانية بتغيير لون مياه بحيرة من الأزرق الفيروزي إلى الأسود.

وتحظى بحيرة "بلو لاغون" الجميلة في منطقة "بيك ديستريكت" الجبلية وسط إنجلترا، بإقبال كبير من طرف الزوار الذين يقصدونها من أجل النزهة، ولالتقاط الصور التي ينشرونها بعد ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبررت الشرطة المحلية الأمر بتدوينة على صفحتها في فيسبوك جاء فيها: "الموقع خطير، وهذا النوع من التجمعات يخالف التعليمات الحالية للحكومة البريطانية".

وتوضح التدوينة بحسب موقع "إرم نيوز" الإماراتي: "لقد زرنا الموقع هذا الصباح ووضعنا الصبغة في الماء ليصبح أقل جاذبية".

وسبَق أن استعملت السلطات البريطانية الطريقة نفسها لإبعاد الزوار عن السباحة في مياه البحيرة لأنها رغم جمالها سامة.

وأعلنت السلطات الصحية البريطانية يوم الثلاثاء عن ارتفاع عدد الوفيات في إنجلترا بسبب "كوفيد19"؛ حيث سجلت 367 حالة وفاة جديدة في 24 ساعة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى حدود 1284.