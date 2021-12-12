سلطان عُمان يقوم بزيارة خاصة إلى المملكة المتحدة.. الثلاثاء

تهدف الزيارة للارتقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين

يقوم سلطان عُمان السُّلطان هيثم بن طارق بزيارة خاصة إلى المملكة المتحدة ابتداءً من بعد غدٍ الثلاثاء، طبقاً لوكالة أنباء عُمان.

جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان البلاط السُّلطاني، اليوم الأحد، جاء فيه: "تأتي زيارة السلطان إلى المملكة المتحدة الصديقة؛ سعيًا نحو مزيد من الارتقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين إلى الرؤى والمصالح ذات الأهداف المشتركة، ودعمًا للروابط المتينة بين سلطنة عُمان والمملكة المتحدة بما يحقق تطلعات وآمال الشعبين الصديقين، إضافةً إلى بحث المواضيع الراهنة التي تهم الجانبين على الساحتين الإقليمية والدولية".