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بيروت.. "سلمان للإغاثة" يفتتح أولى مراحل مركز "نايف بن عبدالعزيز" للكلى

في مستشفى المقاصد وعقب التوسعة وإعادة التأهيل والتجهيز بأحدث المواصفات

افتتح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، المرحلة الأولى من مركز الأمير نايف بن عبد العزيز لغسيل الكلى في مستشفى المقاصد بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد توسعته وإعادة تأهيله وتجهيزه بأحدث المواصفات التقنية والأجهزة الطبية المتطورة العالمية.

حضر الافتتاح: سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في لبنان فهد القناص، ورؤساء الحكومة السابقون: نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، والرئيس الفخري لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، وسفراء الدول العربية في لبنان.

وبعد جولة للحضور في أرجاء المركز للاطلاع على التوسعة والتجهيزات المتطورة والحديثة المستخدمة لمعالجة المرضى؛ ألقى رئيس جمعية المقاصد الخيرية الدكتور فيصل سنو، كلمةً؛ شكر فيها المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة على جهوده الملموسة في دعم القطاع الطبي في عموم محافظات لبنان، وبالأخص دوره المشهود في إنشاء مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز لغسيل الكلى.

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بيروت.. "سلمان للإغاثة" يفتتح أولى مراحل مركز "نايف بن عبدالعزيز" للكلى
سبق

افتتح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، المرحلة الأولى من مركز الأمير نايف بن عبد العزيز لغسيل الكلى في مستشفى المقاصد بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد توسعته وإعادة تأهيله وتجهيزه بأحدث المواصفات التقنية والأجهزة الطبية المتطورة العالمية.

حضر الافتتاح: سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في لبنان فهد القناص، ورؤساء الحكومة السابقون: نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، والرئيس الفخري لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، وسفراء الدول العربية في لبنان.

وبعد جولة للحضور في أرجاء المركز للاطلاع على التوسعة والتجهيزات المتطورة والحديثة المستخدمة لمعالجة المرضى؛ ألقى رئيس جمعية المقاصد الخيرية الدكتور فيصل سنو، كلمةً؛ شكر فيها المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة على جهوده الملموسة في دعم القطاع الطبي في عموم محافظات لبنان، وبالأخص دوره المشهود في إنشاء مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز لغسيل الكلى.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
08:08 PM
اخر تعديل
19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
11:27 PM

بيروت.. "سلمان للإغاثة" يفتتح أولى مراحل مركز "نايف بن عبدالعزيز" للكلى

في مستشفى المقاصد وعقب التوسعة وإعادة التأهيل والتجهيز بأحدث المواصفات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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افتتح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، المرحلة الأولى من مركز الأمير نايف بن عبد العزيز لغسيل الكلى في مستشفى المقاصد بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد توسعته وإعادة تأهيله وتجهيزه بأحدث المواصفات التقنية والأجهزة الطبية المتطورة العالمية.

حضر الافتتاح: سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في لبنان فهد القناص، ورؤساء الحكومة السابقون: نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، والرئيس الفخري لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني، وسفراء الدول العربية في لبنان.

وبعد جولة للحضور في أرجاء المركز للاطلاع على التوسعة والتجهيزات المتطورة والحديثة المستخدمة لمعالجة المرضى؛ ألقى رئيس جمعية المقاصد الخيرية الدكتور فيصل سنو، كلمةً؛ شكر فيها المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة على جهوده الملموسة في دعم القطاع الطبي في عموم محافظات لبنان، وبالأخص دوره المشهود في إنشاء مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز لغسيل الكلى.

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