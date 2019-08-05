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أجمل يوم في عمره وحفل قريته.. حاج من سراييفوا يروي قصة هدية الله له

تحدّث عن برنامج ضيوف الملك وقال لـ"سبق": شكرًا للسعودية.. خدمات جلية

"أجمل يوم في عمري كان عندما أنهيت حفظ القرآن الكريم كاملًا".. بهذه الكلمات بدأ الحاج بانيس توبالوفيتش من سراييفوا يروي مشاعر فرحة بذلك اليوم وقصة مجيئه للحج التي اعتبرها هدية من الله سبحانه وتعالى له.

وتفصيلًا، قال الحاج بانيس "لـ"سبق": "بدأت حفظ القرآن الكريم متأخرًا في العمر؛ أي في سن 22 عامًا، وليس من الصغر كما يفعل الآخرون؛ ولكن -ولله الحمد- استطعت أن أُتِم حفظه خلال ثلاث سنوات فقط".

وتابع: "يعود الفضل في حفظي القرآن الكريم لله سبحانه وتعالى ثم لأحد الأصدقاء، وهو كان رجلًا كبيرًا في السن يسكن في قريتنا؛ حيث كنت أزوره في مرات عدة، وكان ينصحني بحفظ كتاب الله؛ ولكنني كنت أعتقد أن الأمر صعب؛ كوني لم أحفظه منذ صغري؛ وخصوصًا أنني درست في ثانوية شرعية؛ حيث كان جميع طلابها يحفظون القرآن الكريم؛ أما أنا فكنت أجد نفسي عاجزًا رغم إصراري على إتمام هذا الأمر؛ ولكن لم أستطع خلال دراستي، فانصرفت عنه".

وأردف: "في إحدى المرات وعقب عودتي من زيارة ذلك الصديق، قررت أن أعود مجددًا لحفظ القرآن، وبالفعل استطعت أن أبدأ ببعض الآيات، وعندما قمت بمراجعتها في اليوم الثاني وجدت نفسي حفظتها، واستمررت بفعل ذلك حتى أنهيت الحفظ في ثلاث سنوات ولله الحمد؛ حيث أقام لي أهل القرية التي أقطنها حفلاً تم خلاله تكريمي لحفظ القرآن، وهي عادة متبعة لدينا في سراييفو".

وأضاف: "قدومي إلى الحج هدية من الله سبحانه وتعالى لي أن أرى الكعبة المشرفة وألقي السلام على رسول الله؛ حيث -ولله الحمد وبفضل برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج والعمرة- استطعت أن آتي إلى هذه البقاع المقدسة كضيف معزز مكرم، وهذه مكرمة كبيرة وهدية وهبني الله سبحانه وتعالى إياها.

وختم الحاج "بانيس" حديثه قائلًا: "شكرًا للمملكة العربية السعودية على ما تقدمه من خدمات جلية للحجاج ولجميع المسلمين في العالم".

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أجمل يوم في عمره وحفل قريته.. حاج من سراييفوا يروي قصة هدية الله له
سبق

"أجمل يوم في عمري كان عندما أنهيت حفظ القرآن الكريم كاملًا".. بهذه الكلمات بدأ الحاج بانيس توبالوفيتش من سراييفوا يروي مشاعر فرحة بذلك اليوم وقصة مجيئه للحج التي اعتبرها هدية من الله سبحانه وتعالى له.

وتفصيلًا، قال الحاج بانيس "لـ"سبق": "بدأت حفظ القرآن الكريم متأخرًا في العمر؛ أي في سن 22 عامًا، وليس من الصغر كما يفعل الآخرون؛ ولكن -ولله الحمد- استطعت أن أُتِم حفظه خلال ثلاث سنوات فقط".

وتابع: "يعود الفضل في حفظي القرآن الكريم لله سبحانه وتعالى ثم لأحد الأصدقاء، وهو كان رجلًا كبيرًا في السن يسكن في قريتنا؛ حيث كنت أزوره في مرات عدة، وكان ينصحني بحفظ كتاب الله؛ ولكنني كنت أعتقد أن الأمر صعب؛ كوني لم أحفظه منذ صغري؛ وخصوصًا أنني درست في ثانوية شرعية؛ حيث كان جميع طلابها يحفظون القرآن الكريم؛ أما أنا فكنت أجد نفسي عاجزًا رغم إصراري على إتمام هذا الأمر؛ ولكن لم أستطع خلال دراستي، فانصرفت عنه".

وأردف: "في إحدى المرات وعقب عودتي من زيارة ذلك الصديق، قررت أن أعود مجددًا لحفظ القرآن، وبالفعل استطعت أن أبدأ ببعض الآيات، وعندما قمت بمراجعتها في اليوم الثاني وجدت نفسي حفظتها، واستمررت بفعل ذلك حتى أنهيت الحفظ في ثلاث سنوات ولله الحمد؛ حيث أقام لي أهل القرية التي أقطنها حفلاً تم خلاله تكريمي لحفظ القرآن، وهي عادة متبعة لدينا في سراييفو".

وأضاف: "قدومي إلى الحج هدية من الله سبحانه وتعالى لي أن أرى الكعبة المشرفة وألقي السلام على رسول الله؛ حيث -ولله الحمد وبفضل برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج والعمرة- استطعت أن آتي إلى هذه البقاع المقدسة كضيف معزز مكرم، وهذه مكرمة كبيرة وهدية وهبني الله سبحانه وتعالى إياها.

وختم الحاج "بانيس" حديثه قائلًا: "شكرًا للمملكة العربية السعودية على ما تقدمه من خدمات جلية للحجاج ولجميع المسلمين في العالم".

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
10:10 AM

أجمل يوم في عمره وحفل قريته.. حاج من سراييفوا يروي قصة هدية الله له

تحدّث عن برنامج ضيوف الملك وقال لـ"سبق": شكرًا للسعودية.. خدمات جلية

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غزوان الحسن - مكة المكرمة
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"أجمل يوم في عمري كان عندما أنهيت حفظ القرآن الكريم كاملًا".. بهذه الكلمات بدأ الحاج بانيس توبالوفيتش من سراييفوا يروي مشاعر فرحة بذلك اليوم وقصة مجيئه للحج التي اعتبرها هدية من الله سبحانه وتعالى له.

وتفصيلًا، قال الحاج بانيس "لـ"سبق": "بدأت حفظ القرآن الكريم متأخرًا في العمر؛ أي في سن 22 عامًا، وليس من الصغر كما يفعل الآخرون؛ ولكن -ولله الحمد- استطعت أن أُتِم حفظه خلال ثلاث سنوات فقط".

وتابع: "يعود الفضل في حفظي القرآن الكريم لله سبحانه وتعالى ثم لأحد الأصدقاء، وهو كان رجلًا كبيرًا في السن يسكن في قريتنا؛ حيث كنت أزوره في مرات عدة، وكان ينصحني بحفظ كتاب الله؛ ولكنني كنت أعتقد أن الأمر صعب؛ كوني لم أحفظه منذ صغري؛ وخصوصًا أنني درست في ثانوية شرعية؛ حيث كان جميع طلابها يحفظون القرآن الكريم؛ أما أنا فكنت أجد نفسي عاجزًا رغم إصراري على إتمام هذا الأمر؛ ولكن لم أستطع خلال دراستي، فانصرفت عنه".

وأردف: "في إحدى المرات وعقب عودتي من زيارة ذلك الصديق، قررت أن أعود مجددًا لحفظ القرآن، وبالفعل استطعت أن أبدأ ببعض الآيات، وعندما قمت بمراجعتها في اليوم الثاني وجدت نفسي حفظتها، واستمررت بفعل ذلك حتى أنهيت الحفظ في ثلاث سنوات ولله الحمد؛ حيث أقام لي أهل القرية التي أقطنها حفلاً تم خلاله تكريمي لحفظ القرآن، وهي عادة متبعة لدينا في سراييفو".

وأضاف: "قدومي إلى الحج هدية من الله سبحانه وتعالى لي أن أرى الكعبة المشرفة وألقي السلام على رسول الله؛ حيث -ولله الحمد وبفضل برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج والعمرة- استطعت أن آتي إلى هذه البقاع المقدسة كضيف معزز مكرم، وهذه مكرمة كبيرة وهدية وهبني الله سبحانه وتعالى إياها.

وختم الحاج "بانيس" حديثه قائلًا: "شكرًا للمملكة العربية السعودية على ما تقدمه من خدمات جلية للحجاج ولجميع المسلمين في العالم".

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