تنبيه لـ"مركز الأرصاد": ضباب على محافظتَي الرايس وينبع

تشمل تأثيراتها تدنّيًا في مدى الرؤية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّن ضباب على محافظتَي الرايس وينبع، تشمل تأثيراتها تدنّيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ٣ صباحًا تستمر حتى الساعة ٨ صباحًا.