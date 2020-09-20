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شرطة الرياض تطيح بشخصين تورطا بارتكاب عدد من قضايا السلب

جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطن ومقيم يمني الجنسية في العقد الثالث من العمر، تورطا بارتكاب عدد من القضايا تمثلت في استدراج سائقي مركبات الأجرة إلى داخل الأحياء والأماكن المنعزلة، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات، إضافة إلى اعتدائهما على عدد من الأشخاص وتهديدهم بالسلاح الأبيض وسلب ما بحوزتهم، حيث بلغت قيمة المسروقات حوالي (20,000) عشرين ألف ريال.

وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

.

شرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تطيح بشخصين تورطا بارتكاب عدد من قضايا السلب
سبق

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطن ومقيم يمني الجنسية في العقد الثالث من العمر، تورطا بارتكاب عدد من القضايا تمثلت في استدراج سائقي مركبات الأجرة إلى داخل الأحياء والأماكن المنعزلة، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات، إضافة إلى اعتدائهما على عدد من الأشخاص وتهديدهم بالسلاح الأبيض وسلب ما بحوزتهم، حيث بلغت قيمة المسروقات حوالي (20,000) عشرين ألف ريال.

وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
07:06 PM

شرطة الرياض تطيح بشخصين تورطا بارتكاب عدد من قضايا السلب

جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطن ومقيم يمني الجنسية في العقد الثالث من العمر، تورطا بارتكاب عدد من القضايا تمثلت في استدراج سائقي مركبات الأجرة إلى داخل الأحياء والأماكن المنعزلة، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات، إضافة إلى اعتدائهما على عدد من الأشخاص وتهديدهم بالسلاح الأبيض وسلب ما بحوزتهم، حيث بلغت قيمة المسروقات حوالي (20,000) عشرين ألف ريال.

وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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