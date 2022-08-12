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"ابن لبدة" يؤكد ضرورة إنهاء المشروعات في وقتِها المحدد وإعادة ترسية المتعثر منها

تابع ميدانيًا مع مدير نقل جازان مشاريع الطرق في "الداير"

ناقش محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم، مع مدير عام النقل بمنطقة جازان المهندس مبارك بن ناصر المطوع، مشاريع الطرق بالمحافظة وسبل إنجازها ومعالجة المتعثر منها، بحضور رؤساء المراكز، ومهندسي المشاريع، وأعضاء المجلس المحلي.

يأتي ذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها المحافظ لمتابعة المشاريع التنموية في المحافظة.

وعقد محافظ الداير اجتماعًا مطولاً بصالة الاجتماعات مع مدير عام النقل بالمنطقة، مستعرضًا أهم المشاريع التي تحتاج إلى صيانة و المشاريع المتعثرة، مستمعًا إلى شرح كامل من المختصين بفرع الوزارة، فيما أكد مدير عام فرع وزارة النقل أنه تم الرفع للوزارة بالمشاريع المتعثرة بالمحافظة بعد سحبها من المقاولين لتعثرها، بهدف استكمالها وإعادة تأهيلها.

وناقش الاجتماع مواضيع صيانة الشوارع والطرق الترابية وسبل التعاون مع البلدية لضمان التكامل وسرعة مباشرة البلاغات.

وعقب الاجتماع وقف محافظ الداير نايف بن لبدة، مع مدير عام النقل بالمنطقة على بعض الطرق التي تعاني من مشاكل بسبب الامطار، وتحتاج إلى معالجة فورية.

وأكد محافظ الداير أن الاجتماع جاء بناءً على توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ونائبه، مُشدداً على ضرورة معالجة مشاكل الطرق بالمحافظة ومضاعفة الجهود، والحرص على إنهاء جميع المشروعات في وقتِها المحدد، ومتابعة المشروعات المتعثرة، وبحث إعادة ترسيتها وتنفيذها بما يضمن تطوير وتنمية المحافظة، وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من خدمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ابن لبدة" يؤكد ضرورة إنهاء المشروعات في وقتِها المحدد وإعادة ترسية المتعثر منها
سبق

ناقش محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم، مع مدير عام النقل بمنطقة جازان المهندس مبارك بن ناصر المطوع، مشاريع الطرق بالمحافظة وسبل إنجازها ومعالجة المتعثر منها، بحضور رؤساء المراكز، ومهندسي المشاريع، وأعضاء المجلس المحلي.

يأتي ذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها المحافظ لمتابعة المشاريع التنموية في المحافظة.

وعقد محافظ الداير اجتماعًا مطولاً بصالة الاجتماعات مع مدير عام النقل بالمنطقة، مستعرضًا أهم المشاريع التي تحتاج إلى صيانة و المشاريع المتعثرة، مستمعًا إلى شرح كامل من المختصين بفرع الوزارة، فيما أكد مدير عام فرع وزارة النقل أنه تم الرفع للوزارة بالمشاريع المتعثرة بالمحافظة بعد سحبها من المقاولين لتعثرها، بهدف استكمالها وإعادة تأهيلها.

وناقش الاجتماع مواضيع صيانة الشوارع والطرق الترابية وسبل التعاون مع البلدية لضمان التكامل وسرعة مباشرة البلاغات.

وعقب الاجتماع وقف محافظ الداير نايف بن لبدة، مع مدير عام النقل بالمنطقة على بعض الطرق التي تعاني من مشاكل بسبب الامطار، وتحتاج إلى معالجة فورية.

وأكد محافظ الداير أن الاجتماع جاء بناءً على توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ونائبه، مُشدداً على ضرورة معالجة مشاكل الطرق بالمحافظة ومضاعفة الجهود، والحرص على إنهاء جميع المشروعات في وقتِها المحدد، ومتابعة المشروعات المتعثرة، وبحث إعادة ترسيتها وتنفيذها بما يضمن تطوير وتنمية المحافظة، وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من خدمات.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
06:35 PM

"ابن لبدة" يؤكد ضرورة إنهاء المشروعات في وقتِها المحدد وإعادة ترسية المتعثر منها

تابع ميدانيًا مع مدير نقل جازان مشاريع الطرق في "الداير"

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عبدالرحمن السلماني - جازان
3
1,875

ناقش محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، اليوم، مع مدير عام النقل بمنطقة جازان المهندس مبارك بن ناصر المطوع، مشاريع الطرق بالمحافظة وسبل إنجازها ومعالجة المتعثر منها، بحضور رؤساء المراكز، ومهندسي المشاريع، وأعضاء المجلس المحلي.

يأتي ذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها المحافظ لمتابعة المشاريع التنموية في المحافظة.

وعقد محافظ الداير اجتماعًا مطولاً بصالة الاجتماعات مع مدير عام النقل بالمنطقة، مستعرضًا أهم المشاريع التي تحتاج إلى صيانة و المشاريع المتعثرة، مستمعًا إلى شرح كامل من المختصين بفرع الوزارة، فيما أكد مدير عام فرع وزارة النقل أنه تم الرفع للوزارة بالمشاريع المتعثرة بالمحافظة بعد سحبها من المقاولين لتعثرها، بهدف استكمالها وإعادة تأهيلها.

وناقش الاجتماع مواضيع صيانة الشوارع والطرق الترابية وسبل التعاون مع البلدية لضمان التكامل وسرعة مباشرة البلاغات.

وعقب الاجتماع وقف محافظ الداير نايف بن لبدة، مع مدير عام النقل بالمنطقة على بعض الطرق التي تعاني من مشاكل بسبب الامطار، وتحتاج إلى معالجة فورية.

وأكد محافظ الداير أن الاجتماع جاء بناءً على توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ونائبه، مُشدداً على ضرورة معالجة مشاكل الطرق بالمحافظة ومضاعفة الجهود، والحرص على إنهاء جميع المشروعات في وقتِها المحدد، ومتابعة المشروعات المتعثرة، وبحث إعادة ترسيتها وتنفيذها بما يضمن تطوير وتنمية المحافظة، وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من خدمات.

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