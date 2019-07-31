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النصر يخسر مواجهته الودية أمام باسوش دي فيريرا البرتغالي

تلقى فريق النصر خسارة من أمام نظيره فريق باسوش دي فيريرا البرتغالي بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين اليوم على ملعب ماتا ريال في ختام معسكره الذي يقيمه حاليًا في البرتغال.

وتعد هذه الودية الرابعة التي يخوضها بطل الدوري السعودي في معسكره الخارجي استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019 / 2020م .

يُذكر أن النصر ينتظره استحقاق قاري مهم متمثل بمواجهة الوحدة الإماراتي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019، حيث تُقام مباراة الذهاب يوم 5 أغسطس في الرياض، والإياب يوم 12 من الشهر ذاته في أبو ظبي.


ويتأهل الفائز من هذه المقابلة إلى ربع النهائي لمواجهة الفائز من مباراة الدحيل والسد القطريين.

كما سيبدأ النصر حملة الدفاع عن لقب دوري المحترفين السعودي ضد ضمك يوم 22 أغسطس المقبل.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يخسر مواجهته الودية أمام باسوش دي فيريرا البرتغالي
سبق

تلقى فريق النصر خسارة من أمام نظيره فريق باسوش دي فيريرا البرتغالي بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين اليوم على ملعب ماتا ريال في ختام معسكره الذي يقيمه حاليًا في البرتغال.

وتعد هذه الودية الرابعة التي يخوضها بطل الدوري السعودي في معسكره الخارجي استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019 / 2020م .

يُذكر أن النصر ينتظره استحقاق قاري مهم متمثل بمواجهة الوحدة الإماراتي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019، حيث تُقام مباراة الذهاب يوم 5 أغسطس في الرياض، والإياب يوم 12 من الشهر ذاته في أبو ظبي.


ويتأهل الفائز من هذه المقابلة إلى ربع النهائي لمواجهة الفائز من مباراة الدحيل والسد القطريين.

كما سيبدأ النصر حملة الدفاع عن لقب دوري المحترفين السعودي ضد ضمك يوم 22 أغسطس المقبل.


31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
11:47 PM

النصر يخسر مواجهته الودية أمام باسوش دي فيريرا البرتغالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,440

تلقى فريق النصر خسارة من أمام نظيره فريق باسوش دي فيريرا البرتغالي بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين اليوم على ملعب ماتا ريال في ختام معسكره الذي يقيمه حاليًا في البرتغال.

وتعد هذه الودية الرابعة التي يخوضها بطل الدوري السعودي في معسكره الخارجي استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019 / 2020م .

يُذكر أن النصر ينتظره استحقاق قاري مهم متمثل بمواجهة الوحدة الإماراتي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019، حيث تُقام مباراة الذهاب يوم 5 أغسطس في الرياض، والإياب يوم 12 من الشهر ذاته في أبو ظبي.


ويتأهل الفائز من هذه المقابلة إلى ربع النهائي لمواجهة الفائز من مباراة الدحيل والسد القطريين.

كما سيبدأ النصر حملة الدفاع عن لقب دوري المحترفين السعودي ضد ضمك يوم 22 أغسطس المقبل.


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