النصر يخسر مواجهته الودية أمام باسوش دي فيريرا البرتغالي

تلقى فريق النصر خسارة من أمام نظيره فريق باسوش دي فيريرا البرتغالي بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين اليوم على ملعب ماتا ريال في ختام معسكره الذي يقيمه حاليًا في البرتغال.

وتعد هذه الودية الرابعة التي يخوضها بطل الدوري السعودي في معسكره الخارجي استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2019 / 2020م .

يُذكر أن النصر ينتظره استحقاق قاري مهم متمثل بمواجهة الوحدة الإماراتي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2019، حيث تُقام مباراة الذهاب يوم 5 أغسطس في الرياض، والإياب يوم 12 من الشهر ذاته في أبو ظبي.



ويتأهل الفائز من هذه المقابلة إلى ربع النهائي لمواجهة الفائز من مباراة الدحيل والسد القطريين.

كما سيبدأ النصر حملة الدفاع عن لقب دوري المحترفين السعودي ضد ضمك يوم 22 أغسطس المقبل.



