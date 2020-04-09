النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة الحفر": فريق متخصص لتقديم الاستشارات الهاتفية حول فيروس "كورونا"

ضمن المبادرات التي أطلقتها لتقديم الدعم اللازم لتهيئة الجوانب الصحية للمستفيدين

تنفّذ "صحة حفر الباطن" مبادرة الاستشارات الهاتفية حول فيروس "كورونا" ويقدمها فريق متخصص في الطب النفسي، حيث يتم الرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والمقيمين المرتبطة بفيروس "كورونا" في منازلهم دون الحاجة لمراجعة المستشفى؛ حفاظاً على سلامتهم.

وتأتي هذه المبادرة ضمن العديد من المبادرات التي أطلقتها "صحة حفر الباطن" خلال الفترة الماضية، التي تسهم في تقديم الدعم اللازم لتهيئة الجوانب الصحية والنفسية للمستفيدين، حيث سيستقبل الفريق الطبي الاستشارات الهاتفية من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً وذلك عبر الهاتف المخصص للاستشارات الطبية.

فيروس كورونا الجديد صحة حفر الباطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صحة الحفر": فريق متخصص لتقديم الاستشارات الهاتفية حول فيروس "كورونا"
سبق

تنفّذ "صحة حفر الباطن" مبادرة الاستشارات الهاتفية حول فيروس "كورونا" ويقدمها فريق متخصص في الطب النفسي، حيث يتم الرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والمقيمين المرتبطة بفيروس "كورونا" في منازلهم دون الحاجة لمراجعة المستشفى؛ حفاظاً على سلامتهم.

وتأتي هذه المبادرة ضمن العديد من المبادرات التي أطلقتها "صحة حفر الباطن" خلال الفترة الماضية، التي تسهم في تقديم الدعم اللازم لتهيئة الجوانب الصحية والنفسية للمستفيدين، حيث سيستقبل الفريق الطبي الاستشارات الهاتفية من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً وذلك عبر الهاتف المخصص للاستشارات الطبية.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
11:28 AM

"صحة الحفر": فريق متخصص لتقديم الاستشارات الهاتفية حول فيروس "كورونا"

ضمن المبادرات التي أطلقتها لتقديم الدعم اللازم لتهيئة الجوانب الصحية للمستفيدين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - حفر الباطن
0
79

تنفّذ "صحة حفر الباطن" مبادرة الاستشارات الهاتفية حول فيروس "كورونا" ويقدمها فريق متخصص في الطب النفسي، حيث يتم الرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والمقيمين المرتبطة بفيروس "كورونا" في منازلهم دون الحاجة لمراجعة المستشفى؛ حفاظاً على سلامتهم.

وتأتي هذه المبادرة ضمن العديد من المبادرات التي أطلقتها "صحة حفر الباطن" خلال الفترة الماضية، التي تسهم في تقديم الدعم اللازم لتهيئة الجوانب الصحية والنفسية للمستفيدين، حيث سيستقبل الفريق الطبي الاستشارات الهاتفية من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً وذلك عبر الهاتف المخصص للاستشارات الطبية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,009
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,136
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,788
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,071

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة