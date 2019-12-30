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وزارة العدل تعلن عن وظائف شاغرة للرجال بالرياض

عبر المسابقة الوظيفية للحاصلين على درجة البكالوريوس

أعلنت وزارة العدل حاجتها لشغل وظائفها الشاغرة "مطور برامج" بالمرتبة السابعة (للرجال) في مدينة الرياض.

وقالت الوزارة: إن الوظائف ستشغل عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي.

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحاً خلال هذا الأسبوع من خلال بوابة الوزارة www.moj.gov.sa وسينتهي الخميس المقبل 7 جمادى الأولى 1441هـ الساعة 12 مساءً.

وذكرت وزارة العدل أن الشروط التي يجب توفرها فيمن يريد التقدم لوظيفة مطور برامج أن يكون المتقدم سبق له حضور (اختبار القدرة المعرفية) المحدد للجامعيين، وتوفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وأن يقوم المتقدم خلال التسجيل في الموقع برفع صورة من وثيقة التخرج بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة.

وشددت الوزارة أنه في حال ورود أي بيانات غير صحيحة سيتم استبعاد الطلب، مشيرة إلى أنها ستقوم بإعلان النتائج عبر موقعها على شبكة الإنترنت.

وزارة العدل وظائف شاغرة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة العدل تعلن عن وظائف شاغرة للرجال بالرياض
سبق

أعلنت وزارة العدل حاجتها لشغل وظائفها الشاغرة "مطور برامج" بالمرتبة السابعة (للرجال) في مدينة الرياض.

وقالت الوزارة: إن الوظائف ستشغل عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي.

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحاً خلال هذا الأسبوع من خلال بوابة الوزارة www.moj.gov.sa وسينتهي الخميس المقبل 7 جمادى الأولى 1441هـ الساعة 12 مساءً.

وذكرت وزارة العدل أن الشروط التي يجب توفرها فيمن يريد التقدم لوظيفة مطور برامج أن يكون المتقدم سبق له حضور (اختبار القدرة المعرفية) المحدد للجامعيين، وتوفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وأن يقوم المتقدم خلال التسجيل في الموقع برفع صورة من وثيقة التخرج بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة.

وشددت الوزارة أنه في حال ورود أي بيانات غير صحيحة سيتم استبعاد الطلب، مشيرة إلى أنها ستقوم بإعلان النتائج عبر موقعها على شبكة الإنترنت.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
04:00 PM

وزارة العدل تعلن عن وظائف شاغرة للرجال بالرياض

عبر المسابقة الوظيفية للحاصلين على درجة البكالوريوس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة العدل حاجتها لشغل وظائفها الشاغرة "مطور برامج" بالمرتبة السابعة (للرجال) في مدينة الرياض.

وقالت الوزارة: إن الوظائف ستشغل عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي.

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحاً خلال هذا الأسبوع من خلال بوابة الوزارة www.moj.gov.sa وسينتهي الخميس المقبل 7 جمادى الأولى 1441هـ الساعة 12 مساءً.

وذكرت وزارة العدل أن الشروط التي يجب توفرها فيمن يريد التقدم لوظيفة مطور برامج أن يكون المتقدم سبق له حضور (اختبار القدرة المعرفية) المحدد للجامعيين، وتوفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، وأن يقوم المتقدم خلال التسجيل في الموقع برفع صورة من وثيقة التخرج بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة.

وشددت الوزارة أنه في حال ورود أي بيانات غير صحيحة سيتم استبعاد الطلب، مشيرة إلى أنها ستقوم بإعلان النتائج عبر موقعها على شبكة الإنترنت.

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