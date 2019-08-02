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شاهد.. "سبق" ترصد الحجاج وهم يلتقطون الصور التذكارية بالمسجد الحرام

أمن الحرم يقوم بإدارة الحشود لتوفير الانسيابية والسهولة بين المصلين

التقطت عدسة "سبق" مجموعة من الصور لحجاج بيت الله الحرام وهم يلتقطون بهواتفهم الذكية العديد من الصور التذكارية بساحات الحرم المكي.
وفي التفاصيل، رصدت "سبق" فرحة الحجاج بقدومهم لمكة المكرمة لأداء الصلوات بالمسجد الحرام لحين الانتهاء من أداء فريضة الحج، في ظل بثهم المباشر من خلال الأجهزة الذكية للأذان من داخل المسجد الحرام وسط كثافة المصلين.

يذكر أن قوة أمن الحرم بالتعاون مع الجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة، تقوم بإدارة الحشود بما يوفّر انسيابية وسهولة بين المصلين وخروجهم عبر بوابات المسجد الحرام وفي الساحات المحيطة على مدار الساعة، بالإضافة لإرشاد الحجاج التائهين بمحل إقامتهم.

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شاهد.. "سبق" ترصد الحجاج وهم يلتقطون الصور التذكارية بالمسجد الحرام
سبق

التقطت عدسة "سبق" مجموعة من الصور لحجاج بيت الله الحرام وهم يلتقطون بهواتفهم الذكية العديد من الصور التذكارية بساحات الحرم المكي.
وفي التفاصيل، رصدت "سبق" فرحة الحجاج بقدومهم لمكة المكرمة لأداء الصلوات بالمسجد الحرام لحين الانتهاء من أداء فريضة الحج، في ظل بثهم المباشر من خلال الأجهزة الذكية للأذان من داخل المسجد الحرام وسط كثافة المصلين.

يذكر أن قوة أمن الحرم بالتعاون مع الجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة، تقوم بإدارة الحشود بما يوفّر انسيابية وسهولة بين المصلين وخروجهم عبر بوابات المسجد الحرام وفي الساحات المحيطة على مدار الساعة، بالإضافة لإرشاد الحجاج التائهين بمحل إقامتهم.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
08:47 PM

شاهد.. "سبق" ترصد الحجاج وهم يلتقطون الصور التذكارية بالمسجد الحرام

أمن الحرم يقوم بإدارة الحشود لتوفير الانسيابية والسهولة بين المصلين

A A A
متعب البقمي - مكة المكرمة
1
1,295

التقطت عدسة "سبق" مجموعة من الصور لحجاج بيت الله الحرام وهم يلتقطون بهواتفهم الذكية العديد من الصور التذكارية بساحات الحرم المكي.
وفي التفاصيل، رصدت "سبق" فرحة الحجاج بقدومهم لمكة المكرمة لأداء الصلوات بالمسجد الحرام لحين الانتهاء من أداء فريضة الحج، في ظل بثهم المباشر من خلال الأجهزة الذكية للأذان من داخل المسجد الحرام وسط كثافة المصلين.

يذكر أن قوة أمن الحرم بالتعاون مع الجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة، تقوم بإدارة الحشود بما يوفّر انسيابية وسهولة بين المصلين وخروجهم عبر بوابات المسجد الحرام وفي الساحات المحيطة على مدار الساعة، بالإضافة لإرشاد الحجاج التائهين بمحل إقامتهم.

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