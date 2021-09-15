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شركة المياه وأمانة جدة تباشران إصلاح تسرب بطريق مكة القديم

قالت شركة المياه الوطنية إن إدارة التشغيل والصيانة بفرع الشركة بجدة، باشرت تسرب المياه الذي وقع بطريق مكة القديم بالكيلو 13، وأجرت جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من مصدر المياه، وعمل التحاليل اللازمة لتحديد نوعية المياه.

وقالت الشركة إنه اتضح لها أن مصدر المياه غير تابع لشركة المياه الوطنية، مشيرة إلى أنه - ولرفع الضرر عن السكان- تم التنسيق مع أمانة محافظة جدة، وباشرت فرق الشركة الموقع وعملت على معالجة الضرر.

من جانبها أكدت أمانة محافظة أن شركة المياه عملت على الإصلاح بدعم من الأمانة.

وكان سكان الكيلو 13 والأحياء المجاورة قد أعربوا عن استيائهم من جراء تدفق المياه وتضرر الحركة المرورية وكذلك الطريق.

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شركة المياه وأمانة جدة تباشران إصلاح تسرب بطريق مكة القديم
سبق

قالت شركة المياه الوطنية إن إدارة التشغيل والصيانة بفرع الشركة بجدة، باشرت تسرب المياه الذي وقع بطريق مكة القديم بالكيلو 13، وأجرت جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من مصدر المياه، وعمل التحاليل اللازمة لتحديد نوعية المياه.

وقالت الشركة إنه اتضح لها أن مصدر المياه غير تابع لشركة المياه الوطنية، مشيرة إلى أنه - ولرفع الضرر عن السكان- تم التنسيق مع أمانة محافظة جدة، وباشرت فرق الشركة الموقع وعملت على معالجة الضرر.

من جانبها أكدت أمانة محافظة أن شركة المياه عملت على الإصلاح بدعم من الأمانة.

وكان سكان الكيلو 13 والأحياء المجاورة قد أعربوا عن استيائهم من جراء تدفق المياه وتضرر الحركة المرورية وكذلك الطريق.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
03:10 PM

شركة المياه وأمانة جدة تباشران إصلاح تسرب بطريق مكة القديم

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
661

قالت شركة المياه الوطنية إن إدارة التشغيل والصيانة بفرع الشركة بجدة، باشرت تسرب المياه الذي وقع بطريق مكة القديم بالكيلو 13، وأجرت جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من مصدر المياه، وعمل التحاليل اللازمة لتحديد نوعية المياه.

وقالت الشركة إنه اتضح لها أن مصدر المياه غير تابع لشركة المياه الوطنية، مشيرة إلى أنه - ولرفع الضرر عن السكان- تم التنسيق مع أمانة محافظة جدة، وباشرت فرق الشركة الموقع وعملت على معالجة الضرر.

من جانبها أكدت أمانة محافظة أن شركة المياه عملت على الإصلاح بدعم من الأمانة.

وكان سكان الكيلو 13 والأحياء المجاورة قد أعربوا عن استيائهم من جراء تدفق المياه وتضرر الحركة المرورية وكذلك الطريق.

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