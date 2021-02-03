شركتان تعلنان عن تصنيع لقاح جديد ضد "كورونا المتحور"

وسط مخاوف خبراء الصحة العامة بشأن طفرات الفيروس

أعلنت شركة "غلاكسوسميثكلاين" البريطانية للأدوية وشركة "كيورفاك" الألمانية عزمهما التعاون في صنع جيل جديد من اللقاحات التي تستهدف السلالة المتحورة من كوفيد-19.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، جاء هذا الإعلان في الوقت الذي يثير فيه خبراء الصحة العامة في جميع أنحاء العالم مخاوف بشأن الطفرات في الفيروس التي قد تجعل اللقاحات الموجودة أقل فعالية.

وذكرت الشركتان في بيان أن "الزيادة في المتغيرات الناشئة مع القدرة على تقليل فعالية الجيل الأول من لقاحات كوفيد-19 تتطلب تسريع الجهود لتطوير لقاحات ضد المتغيرات الجديدة للحفاظ على خطوة واحدة قبل الوباء".

ويمكن استخدام لقاحات كوفيد-19 من الجيل التالي إما لحماية الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم من قبل، أو لتكون بمثابة معززات في حالة انخفاض مناعة كوفيد-19 المكتسبة من التطعيم الأولي بمرور الوقت".

وتقول "غلاكسوسميثكلاين" إنها ستساعد "كيورفاك" في تصنيع ما يصل إلى مائة مليون جرعة من اللقاح الحالي المرشح هذا العام.