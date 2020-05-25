النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حالة تشمل 8 محافظات.. نشاط للرياح والأتربة المثارة على مكة المكرمة

الأرصاد: تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية وتستمرّ حتى الساعة التاسعة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة، والليث، والجموم، والكامل، وبحره، وخليص، ورابغ، والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة التاسعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حالة تشمل 8 محافظات.. نشاط للرياح والأتربة المثارة على مكة المكرمة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة، والليث، والجموم، والكامل، وبحره، وخليص، ورابغ، والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة التاسعة مساءً.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
10:57 AM

حالة تشمل 8 محافظات.. نشاط للرياح والأتربة المثارة على مكة المكرمة

الأرصاد: تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية وتستمرّ حتى الساعة التاسعة مساءً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,725

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على عددٍ من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة، والليث، والجموم، والكامل، وبحره، وخليص، ورابغ، والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة التاسعة مساءً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,502
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,738
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,800
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,578

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة