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رحيل المفكر المصري حامد طاهر بعد إصابته بـ"كورونا"

شغل منصب نائب رئيس جامعة القاهرة

توفي اليوم (الخميس) في القاهرة، أستاذ الفلسفة الإسلامية والمفكر المصري المعروف حامد طاهر؛ إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وشغل "طاهر" منصبي عميد كلية دار العلوم، ونائب رئيس جامعة القاهرة، وكان من أساتذة العقيدة والفلسفة الكبار في مصر والعالم العربي.

ولد الدكتور حامد طاهر عام 1943 وحصل على الليسانس من كلية دار العلوم – جامعة القاهرة 1967، ثم ماجستير في الفلسفة الإسلامية من جامعة القاهرة 1973، ودكتوراه الدولة في الفلسفة بمرتبة الشرف الأولى من جامعة السوربون 1981.

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رحيل المفكر المصري حامد طاهر بعد إصابته بـ"كورونا"
سبق

توفي اليوم (الخميس) في القاهرة، أستاذ الفلسفة الإسلامية والمفكر المصري المعروف حامد طاهر؛ إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وشغل "طاهر" منصبي عميد كلية دار العلوم، ونائب رئيس جامعة القاهرة، وكان من أساتذة العقيدة والفلسفة الكبار في مصر والعالم العربي.

ولد الدكتور حامد طاهر عام 1943 وحصل على الليسانس من كلية دار العلوم – جامعة القاهرة 1967، ثم ماجستير في الفلسفة الإسلامية من جامعة القاهرة 1973، ودكتوراه الدولة في الفلسفة بمرتبة الشرف الأولى من جامعة السوربون 1981.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
08:19 PM

رحيل المفكر المصري حامد طاهر بعد إصابته بـ"كورونا"

شغل منصب نائب رئيس جامعة القاهرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,035

توفي اليوم (الخميس) في القاهرة، أستاذ الفلسفة الإسلامية والمفكر المصري المعروف حامد طاهر؛ إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وشغل "طاهر" منصبي عميد كلية دار العلوم، ونائب رئيس جامعة القاهرة، وكان من أساتذة العقيدة والفلسفة الكبار في مصر والعالم العربي.

ولد الدكتور حامد طاهر عام 1943 وحصل على الليسانس من كلية دار العلوم – جامعة القاهرة 1967، ثم ماجستير في الفلسفة الإسلامية من جامعة القاهرة 1973، ودكتوراه الدولة في الفلسفة بمرتبة الشرف الأولى من جامعة السوربون 1981.

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