هذه الدولة تسجل قفزة قياسية في إصابات "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة

حصيلة ضحايا الوباء سجلت 64 حالة وفاة فيما بلغ عدد المتعافين 260 شخصًا

سجلت السلطات الصحية في أفغانستان خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفاعًا قياسيًّا في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلن نائب وزير الصحة العامة الأفغاني، وحيد مجروح، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، عن تسجيل 232 إصابة جديدة بكورونا في البلاد خلال آخر 24 ساعة؛ ليرتفع مجموع الإصابات إلى 2171 حالة.

وبحسب "روسيا اليوم"، تم تشخيص هذه الإصابات بفحص عينات 581 مواطنًا من 23 محافظة.

وتوفي شخصان في أفغانستان جراء إصابتهما بكورونا خلال اليوم الأخير؛ لتصبح حصيلة ضحايا الوباء 64 حالة وفاة؛ فيما بلغ عدد المتعافين 260 شخصًا.

ودعا المسؤول الصحي وسائل الإعلام إلى الكف عن نشر "أخبار سلبية" والتركيز على "أخبار إيجابية ومشجعة تساعد في دعم مستوى الثقة لدى الأطباء في البلاد".