النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
ستُطَوَر جميعها على أرض جزيرتي "شيبارة وأمهات الشيخ"

اعتماد مواقع فنادق "4" جزر وأصولها في مشروع البحر الأحمر

هذه الدولة تسجل قفزة قياسية في إصابات "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة

حصيلة ضحايا الوباء سجلت 64 حالة وفاة فيما بلغ عدد المتعافين 260 شخصًا

سجلت السلطات الصحية في أفغانستان خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفاعًا قياسيًّا في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلن نائب وزير الصحة العامة الأفغاني، وحيد مجروح، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، عن تسجيل 232 إصابة جديدة بكورونا في البلاد خلال آخر 24 ساعة؛ ليرتفع مجموع الإصابات إلى 2171 حالة.

وبحسب "روسيا اليوم"، تم تشخيص هذه الإصابات بفحص عينات 581 مواطنًا من 23 محافظة.

وتوفي شخصان في أفغانستان جراء إصابتهما بكورونا خلال اليوم الأخير؛ لتصبح حصيلة ضحايا الوباء 64 حالة وفاة؛ فيما بلغ عدد المتعافين 260 شخصًا.

ودعا المسؤول الصحي وسائل الإعلام إلى الكف عن نشر "أخبار سلبية" والتركيز على "أخبار إيجابية ومشجعة تساعد في دعم مستوى الثقة لدى الأطباء في البلاد".

فيروس كورونا الجديد أفغانستان

الرئيسية/ محطات

اعلان
هذه الدولة تسجل قفزة قياسية في إصابات "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة
سبق

سجلت السلطات الصحية في أفغانستان خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفاعًا قياسيًّا في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلن نائب وزير الصحة العامة الأفغاني، وحيد مجروح، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، عن تسجيل 232 إصابة جديدة بكورونا في البلاد خلال آخر 24 ساعة؛ ليرتفع مجموع الإصابات إلى 2171 حالة.

وبحسب "روسيا اليوم"، تم تشخيص هذه الإصابات بفحص عينات 581 مواطنًا من 23 محافظة.

وتوفي شخصان في أفغانستان جراء إصابتهما بكورونا خلال اليوم الأخير؛ لتصبح حصيلة ضحايا الوباء 64 حالة وفاة؛ فيما بلغ عدد المتعافين 260 شخصًا.

ودعا المسؤول الصحي وسائل الإعلام إلى الكف عن نشر "أخبار سلبية" والتركيز على "أخبار إيجابية ومشجعة تساعد في دعم مستوى الثقة لدى الأطباء في البلاد".

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
01:02 PM

هذه الدولة تسجل قفزة قياسية في إصابات "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة

حصيلة ضحايا الوباء سجلت 64 حالة وفاة فيما بلغ عدد المتعافين 260 شخصًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,348

سجلت السلطات الصحية في أفغانستان خلال الساعات الـ24 الماضية، ارتفاعًا قياسيًّا في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلن نائب وزير الصحة العامة الأفغاني، وحيد مجروح، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، عن تسجيل 232 إصابة جديدة بكورونا في البلاد خلال آخر 24 ساعة؛ ليرتفع مجموع الإصابات إلى 2171 حالة.

وبحسب "روسيا اليوم"، تم تشخيص هذه الإصابات بفحص عينات 581 مواطنًا من 23 محافظة.

وتوفي شخصان في أفغانستان جراء إصابتهما بكورونا خلال اليوم الأخير؛ لتصبح حصيلة ضحايا الوباء 64 حالة وفاة؛ فيما بلغ عدد المتعافين 260 شخصًا.

ودعا المسؤول الصحي وسائل الإعلام إلى الكف عن نشر "أخبار سلبية" والتركيز على "أخبار إيجابية ومشجعة تساعد في دعم مستوى الثقة لدى الأطباء في البلاد".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,721
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,423
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,792
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,800

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة