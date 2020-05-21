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خلال 30 يومًا.. المختبر الإقليمي بعسير يجري ٣٢ ألف فحص لفيروس "كورونا"

بعد اعتماده من "الصحة" كأول مختبر بالمنطقة الجنوبية.. ويضم 80 من الكوادر المؤهّلة

نجح المختبر الإقليمي التابع لصحة عسير، في إجراء أكثر من ٣٢ ألف فحص لفيروس كورونا المستجدّ خلال ٣٠ يومًا، وذلك بعد اعتماده من وزارة الصحة لإجراء فحوصات فيروس كورونا كوفيد - ١٩؛ كأول مختبر إقليمي في المنطقة الجنوبية.

ويقع المختبر الإقليمي على طريق الملك عبدالله على مساحة تزيد على 8000 متر مربع؛ حيث يحتوي المختبر على 14 قسمًا تغطي جميع تخصصات علوم المختبرات الطبية، إضافة إلى بنك الدم المركزي الذي يعتبر أكبر بنك دم على مستوى المنطقة.

وحرصًا على تطوير جودة الخدمة المقدمة فقد عملت صحة عسير على تطوير قسمي الجزيئات الحيوية والدرن بتكلفة تزيد على 2 مليون ريال؛ ليكون مثاليًّا لاستقبال فحوصات العدوى التنفسية.

وأوضحت "صحة عسير" أنه قد تم البدء باستقبال عينات الكورونا المستجدة بداية من تاريخ 18 أبريل الماضي من مناطق عسير ونجران وجازان، بالإضافة إلى محافظة بيشة ومحافظة القنفذة، ويتم استقبال العينات على مدار الساعة، ويلتزم المختبر بالوقت المحدد لدوران العينة المعتمد قبل الوزارة، ليحقق نتائج متقدمة في إجراء فحوصات فيروس كورونا مقارنة بالفترة التي بدأ العمل فيها كمختبر معتمد لإجراء تلك الفحوصات.

فيما قدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري، شكره وتقديره للأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، على توجيهاته ودعمه اللامحدود للممارسين الصحيين وتطوير منظومة الخدمات الصحية في المنطقة وحرص سموه الكبير على ذلك؛ ومن ضمنها المختبر الإقليمي.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال 30 يومًا.. المختبر الإقليمي بعسير يجري ٣٢ ألف فحص لفيروس "كورونا"
سبق

نجح المختبر الإقليمي التابع لصحة عسير، في إجراء أكثر من ٣٢ ألف فحص لفيروس كورونا المستجدّ خلال ٣٠ يومًا، وذلك بعد اعتماده من وزارة الصحة لإجراء فحوصات فيروس كورونا كوفيد - ١٩؛ كأول مختبر إقليمي في المنطقة الجنوبية.

ويقع المختبر الإقليمي على طريق الملك عبدالله على مساحة تزيد على 8000 متر مربع؛ حيث يحتوي المختبر على 14 قسمًا تغطي جميع تخصصات علوم المختبرات الطبية، إضافة إلى بنك الدم المركزي الذي يعتبر أكبر بنك دم على مستوى المنطقة.

وحرصًا على تطوير جودة الخدمة المقدمة فقد عملت صحة عسير على تطوير قسمي الجزيئات الحيوية والدرن بتكلفة تزيد على 2 مليون ريال؛ ليكون مثاليًّا لاستقبال فحوصات العدوى التنفسية.

وأوضحت "صحة عسير" أنه قد تم البدء باستقبال عينات الكورونا المستجدة بداية من تاريخ 18 أبريل الماضي من مناطق عسير ونجران وجازان، بالإضافة إلى محافظة بيشة ومحافظة القنفذة، ويتم استقبال العينات على مدار الساعة، ويلتزم المختبر بالوقت المحدد لدوران العينة المعتمد قبل الوزارة، ليحقق نتائج متقدمة في إجراء فحوصات فيروس كورونا مقارنة بالفترة التي بدأ العمل فيها كمختبر معتمد لإجراء تلك الفحوصات.

فيما قدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري، شكره وتقديره للأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، على توجيهاته ودعمه اللامحدود للممارسين الصحيين وتطوير منظومة الخدمات الصحية في المنطقة وحرص سموه الكبير على ذلك؛ ومن ضمنها المختبر الإقليمي.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
10:06 PM

خلال 30 يومًا.. المختبر الإقليمي بعسير يجري ٣٢ ألف فحص لفيروس "كورونا"

بعد اعتماده من "الصحة" كأول مختبر بالمنطقة الجنوبية.. ويضم 80 من الكوادر المؤهّلة

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بندر آل عوض - عسير
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نجح المختبر الإقليمي التابع لصحة عسير، في إجراء أكثر من ٣٢ ألف فحص لفيروس كورونا المستجدّ خلال ٣٠ يومًا، وذلك بعد اعتماده من وزارة الصحة لإجراء فحوصات فيروس كورونا كوفيد - ١٩؛ كأول مختبر إقليمي في المنطقة الجنوبية.

ويقع المختبر الإقليمي على طريق الملك عبدالله على مساحة تزيد على 8000 متر مربع؛ حيث يحتوي المختبر على 14 قسمًا تغطي جميع تخصصات علوم المختبرات الطبية، إضافة إلى بنك الدم المركزي الذي يعتبر أكبر بنك دم على مستوى المنطقة.

وحرصًا على تطوير جودة الخدمة المقدمة فقد عملت صحة عسير على تطوير قسمي الجزيئات الحيوية والدرن بتكلفة تزيد على 2 مليون ريال؛ ليكون مثاليًّا لاستقبال فحوصات العدوى التنفسية.

وأوضحت "صحة عسير" أنه قد تم البدء باستقبال عينات الكورونا المستجدة بداية من تاريخ 18 أبريل الماضي من مناطق عسير ونجران وجازان، بالإضافة إلى محافظة بيشة ومحافظة القنفذة، ويتم استقبال العينات على مدار الساعة، ويلتزم المختبر بالوقت المحدد لدوران العينة المعتمد قبل الوزارة، ليحقق نتائج متقدمة في إجراء فحوصات فيروس كورونا مقارنة بالفترة التي بدأ العمل فيها كمختبر معتمد لإجراء تلك الفحوصات.

فيما قدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري، شكره وتقديره للأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، على توجيهاته ودعمه اللامحدود للممارسين الصحيين وتطوير منظومة الخدمات الصحية في المنطقة وحرص سموه الكبير على ذلك؛ ومن ضمنها المختبر الإقليمي.

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