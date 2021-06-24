النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إيران تعلن اختراق طائرة مسيرة أمريكية لمجالها الجوي

"بولتون" حذرها من الخطأ في تفسير إلغاء الضربات

أعلنت إيران اليوم (الأحد)، أن "طائرة تجسس مسيّرة" اخترقت مجالها الجوي في مايو (أيار) الماضي، أي قبل شهر من إسقاطها طائرة مسيرة أميركية وسط تصعيد بين طهران وواشنطن.

ووفقاً لـ"فرانس برس"، نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خارطة على "تويتر" تظهر دخول طائرة مسيرة من طراز "إم كيو9" الأميركية الصنع المستخدمة بشكل كبير في شن ضربات عسكرية، الأجواء الإيرانية في 26 مايو.

في موازاة ذلك، حذر مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إيران من الخطأ في تفسير إلغاء الضربات العسكرية.

وقال أثناء زيارة إلى القدس المحتلة: "يجب ألا تخطئ إيران أو أي جهة أخرى معادية باعتبار التعقل وضبط النفس الأميركيين ضعفاً".

وأسقطت إيران طائرة أميركية مسيّرة من طراز "غلوبال هوك" الخميس الماضي، مبررة ذلك بأنها اخترقت مجالها الجوي قرب مضيق هرمز الإستراتيجي، وهو ما نفته الولايات المتحدة.


وألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربات عسكرية انتقامية ضد إيران الجمعة، مشيراً إلى أنها كانت ستشكل رداً مفرطاً، في حين حذرت طهران من أن تعرضها لأي هجوم سيؤدي إلى هجمات على المصالح الأميركية في الشرق الأوسط.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إيران تعلن اختراق طائرة مسيرة أمريكية لمجالها الجوي
سبق

أعلنت إيران اليوم (الأحد)، أن "طائرة تجسس مسيّرة" اخترقت مجالها الجوي في مايو (أيار) الماضي، أي قبل شهر من إسقاطها طائرة مسيرة أميركية وسط تصعيد بين طهران وواشنطن.

ووفقاً لـ"فرانس برس"، نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خارطة على "تويتر" تظهر دخول طائرة مسيرة من طراز "إم كيو9" الأميركية الصنع المستخدمة بشكل كبير في شن ضربات عسكرية، الأجواء الإيرانية في 26 مايو.

في موازاة ذلك، حذر مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إيران من الخطأ في تفسير إلغاء الضربات العسكرية.

وقال أثناء زيارة إلى القدس المحتلة: "يجب ألا تخطئ إيران أو أي جهة أخرى معادية باعتبار التعقل وضبط النفس الأميركيين ضعفاً".

وأسقطت إيران طائرة أميركية مسيّرة من طراز "غلوبال هوك" الخميس الماضي، مبررة ذلك بأنها اخترقت مجالها الجوي قرب مضيق هرمز الإستراتيجي، وهو ما نفته الولايات المتحدة.


وألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربات عسكرية انتقامية ضد إيران الجمعة، مشيراً إلى أنها كانت ستشكل رداً مفرطاً، في حين حذرت طهران من أن تعرضها لأي هجوم سيؤدي إلى هجمات على المصالح الأميركية في الشرق الأوسط.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
08:59 PM

إيران تعلن اختراق طائرة مسيرة أمريكية لمجالها الجوي

"بولتون" حذرها من الخطأ في تفسير إلغاء الضربات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
16
28,143

أعلنت إيران اليوم (الأحد)، أن "طائرة تجسس مسيّرة" اخترقت مجالها الجوي في مايو (أيار) الماضي، أي قبل شهر من إسقاطها طائرة مسيرة أميركية وسط تصعيد بين طهران وواشنطن.

ووفقاً لـ"فرانس برس"، نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خارطة على "تويتر" تظهر دخول طائرة مسيرة من طراز "إم كيو9" الأميركية الصنع المستخدمة بشكل كبير في شن ضربات عسكرية، الأجواء الإيرانية في 26 مايو.

في موازاة ذلك، حذر مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إيران من الخطأ في تفسير إلغاء الضربات العسكرية.

وقال أثناء زيارة إلى القدس المحتلة: "يجب ألا تخطئ إيران أو أي جهة أخرى معادية باعتبار التعقل وضبط النفس الأميركيين ضعفاً".

وأسقطت إيران طائرة أميركية مسيّرة من طراز "غلوبال هوك" الخميس الماضي، مبررة ذلك بأنها اخترقت مجالها الجوي قرب مضيق هرمز الإستراتيجي، وهو ما نفته الولايات المتحدة.


وألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربات عسكرية انتقامية ضد إيران الجمعة، مشيراً إلى أنها كانت ستشكل رداً مفرطاً، في حين حذرت طهران من أن تعرضها لأي هجوم سيؤدي إلى هجمات على المصالح الأميركية في الشرق الأوسط.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,125
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,965
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,605
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,886

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة