إيران تعلن اختراق طائرة مسيرة أمريكية لمجالها الجوي

"بولتون" حذرها من الخطأ في تفسير إلغاء الضربات

أعلنت إيران اليوم (الأحد)، أن "طائرة تجسس مسيّرة" اخترقت مجالها الجوي في مايو (أيار) الماضي، أي قبل شهر من إسقاطها طائرة مسيرة أميركية وسط تصعيد بين طهران وواشنطن.

ووفقاً لـ"فرانس برس"، نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خارطة على "تويتر" تظهر دخول طائرة مسيرة من طراز "إم كيو9" الأميركية الصنع المستخدمة بشكل كبير في شن ضربات عسكرية، الأجواء الإيرانية في 26 مايو.

في موازاة ذلك، حذر مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إيران من الخطأ في تفسير إلغاء الضربات العسكرية.

وقال أثناء زيارة إلى القدس المحتلة: "يجب ألا تخطئ إيران أو أي جهة أخرى معادية باعتبار التعقل وضبط النفس الأميركيين ضعفاً".

وأسقطت إيران طائرة أميركية مسيّرة من طراز "غلوبال هوك" الخميس الماضي، مبررة ذلك بأنها اخترقت مجالها الجوي قرب مضيق هرمز الإستراتيجي، وهو ما نفته الولايات المتحدة.





وألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربات عسكرية انتقامية ضد إيران الجمعة، مشيراً إلى أنها كانت ستشكل رداً مفرطاً، في حين حذرت طهران من أن تعرضها لأي هجوم سيؤدي إلى هجمات على المصالح الأميركية في الشرق الأوسط.