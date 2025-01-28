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متاجر "سبار سوبرماركت" العالمية تحتفل بافتتاح أحدث فروعها في "نخيل الرياض"

تعزيزًا لخطة توسع طموحة قائمة على الاستثمار في العامل البشري الوطني

ضمن السياسة التوسعية الطموحة، قام محمد بن عبدالعزيز السدحان رئيس مجلس إدارة مجموعة السدحان بافتتاح أحدث فروع متاجر "سبار سوبرماركت" العالمية بحي النخيل بالرياض.

وجاء الافتتاح الذي حضره لفيف من عملاء ومحبي "سبار سوبرماركت" العالمية في الرياض وعدد من كبار موردي الشركة الأساسيين، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة، بالإضافة لفريق العمل، في ظل التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس سليمان الزهراني: هذا الافتتاح يأتي امتداداً لنهج الشركة في التوسع والتطوير وتحقيق المزيد من النمو من خلال سلسلة متاجر "سبار سوبرماركت" العالمية داخل المملكة، والتي وصل عدد فروعها إلى 12 فرعاً عصريًّا تواكب التطور في أذواق وحاجات المستهلك السعودي الباحث عن التميز وتعزز النمو الذي يشهده القطاع الخاص وقطاع التجزئة ومسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، وهو ما يعكس استراتيجية مجموعة السدحان التوسعية لتطوير شبكة فروعها وزيادتها.

وأضاف: خطة التوسع الطموحة التي تنتهجها مجموعة السدحان تنطلق من إيمان مجلس إدارة المجموعة العميق بقدرات الشباب السعودي وضرورة الاستثمار في العامل البشري الوطني وتطوير المواهب الوطنية بما يتوافق ويواكب رؤية المملكة 2030 تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأردف "الزهراني": افتتاح هذا المتجر من متاجر "سبار سوبرماركت" العالمية سيتلوه خلال الفترة القادمة افتتاح عدة فروع جديدة من متاجر "سبار" في العديد من أحياء الرياض العامرة، وذلك ضمن خطة الشركة الطموحة والتي تعززها ثقة الأجيال المتعاقبة من عملائنا على مدى السنوات الماضية من مسيرة مجموعة السدحان العملية والتي تمتد منذ العام 1952.

وتابع: يأتي الافتتاح تلبية للطلب المتزايد من قِبَل عملائنا الكرام لتوفير خدمة عصرية تتناسب مع احتياجاتهم المتنوعة من المنتجات الطازجة والمواد الاستهلاكية والغذائية، وتشكيلة المخبوزات الطازجة وغيرها مع التزامنا المستمر بتقديم الخدمات والأصناف والعروض المتميزة التي تلبي متطلبات وحاجات المستهلك السعودي بأعلى مستوى خدمة ممكنة وبأنسب الأسعار.

يُذكر أن فرع "سبار سوبرماركت" في حي النخيل تم تجهيزه على مساحة إجمالية تبلغ 840 متراً مربعاً، ويتميز السوبرماركت بكوادر بشرية مؤهلة وبأطقم عمل متخصصة على أعلى مستوى؛ لتقديم أفضل الخدمات للعملاء و يتمتع الفرع الجديد بتصميم عصري متطور، يتيح عرضاً متميزًا لتشكيلة منوعة من المنتجات الغذائية التي تشمل الخضار والفواكه، المخابز المتكاملة الحديثة والتي تقدم البيتزا والمناقيش والمعجنات وأصناف الخبز، الملحمة المتنوعة والدواجن، قهوة Censa العالمية المتميزة التي تقدم أجود أنواع القهوة من جميع أنحاء العالم، ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات إضافة إلى مستلزمات العناية بالمنزل و منتجات العناية الشخصية.

وتضمّن برنامج الافتتاح عروضاً قوية على العديد من الأصناف إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء "ماي سبار My Spar"، والذي يؤهلهم للاستفادة من الخصومات والعروض المميزة التي يقدّمها البرنامج للمتسوقين.

جديرٌ بالذكر أن سلسلة متاجر سبار العالمية تتواجد في أكثر من 48 دولة حول العالم بأكثر من 13.500 متجر في 4 قارات تقوم بخدمة أكثر من 13 مليون عميل يوميًّا في العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متاجر "سبار سوبرماركت" العالمية تحتفل بافتتاح أحدث فروعها في "نخيل الرياض"
سبق

ضمن السياسة التوسعية الطموحة، قام محمد بن عبدالعزيز السدحان رئيس مجلس إدارة مجموعة السدحان بافتتاح أحدث فروع متاجر "سبار سوبرماركت" العالمية بحي النخيل بالرياض.

وجاء الافتتاح الذي حضره لفيف من عملاء ومحبي "سبار سوبرماركت" العالمية في الرياض وعدد من كبار موردي الشركة الأساسيين، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة، بالإضافة لفريق العمل، في ظل التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس سليمان الزهراني: هذا الافتتاح يأتي امتداداً لنهج الشركة في التوسع والتطوير وتحقيق المزيد من النمو من خلال سلسلة متاجر "سبار سوبرماركت" العالمية داخل المملكة، والتي وصل عدد فروعها إلى 12 فرعاً عصريًّا تواكب التطور في أذواق وحاجات المستهلك السعودي الباحث عن التميز وتعزز النمو الذي يشهده القطاع الخاص وقطاع التجزئة ومسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، وهو ما يعكس استراتيجية مجموعة السدحان التوسعية لتطوير شبكة فروعها وزيادتها.

وأضاف: خطة التوسع الطموحة التي تنتهجها مجموعة السدحان تنطلق من إيمان مجلس إدارة المجموعة العميق بقدرات الشباب السعودي وضرورة الاستثمار في العامل البشري الوطني وتطوير المواهب الوطنية بما يتوافق ويواكب رؤية المملكة 2030 تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأردف "الزهراني": افتتاح هذا المتجر من متاجر "سبار سوبرماركت" العالمية سيتلوه خلال الفترة القادمة افتتاح عدة فروع جديدة من متاجر "سبار" في العديد من أحياء الرياض العامرة، وذلك ضمن خطة الشركة الطموحة والتي تعززها ثقة الأجيال المتعاقبة من عملائنا على مدى السنوات الماضية من مسيرة مجموعة السدحان العملية والتي تمتد منذ العام 1952.

وتابع: يأتي الافتتاح تلبية للطلب المتزايد من قِبَل عملائنا الكرام لتوفير خدمة عصرية تتناسب مع احتياجاتهم المتنوعة من المنتجات الطازجة والمواد الاستهلاكية والغذائية، وتشكيلة المخبوزات الطازجة وغيرها مع التزامنا المستمر بتقديم الخدمات والأصناف والعروض المتميزة التي تلبي متطلبات وحاجات المستهلك السعودي بأعلى مستوى خدمة ممكنة وبأنسب الأسعار.

يُذكر أن فرع "سبار سوبرماركت" في حي النخيل تم تجهيزه على مساحة إجمالية تبلغ 840 متراً مربعاً، ويتميز السوبرماركت بكوادر بشرية مؤهلة وبأطقم عمل متخصصة على أعلى مستوى؛ لتقديم أفضل الخدمات للعملاء و يتمتع الفرع الجديد بتصميم عصري متطور، يتيح عرضاً متميزًا لتشكيلة منوعة من المنتجات الغذائية التي تشمل الخضار والفواكه، المخابز المتكاملة الحديثة والتي تقدم البيتزا والمناقيش والمعجنات وأصناف الخبز، الملحمة المتنوعة والدواجن، قهوة Censa العالمية المتميزة التي تقدم أجود أنواع القهوة من جميع أنحاء العالم، ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات إضافة إلى مستلزمات العناية بالمنزل و منتجات العناية الشخصية.

وتضمّن برنامج الافتتاح عروضاً قوية على العديد من الأصناف إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء "ماي سبار My Spar"، والذي يؤهلهم للاستفادة من الخصومات والعروض المميزة التي يقدّمها البرنامج للمتسوقين.

جديرٌ بالذكر أن سلسلة متاجر سبار العالمية تتواجد في أكثر من 48 دولة حول العالم بأكثر من 13.500 متجر في 4 قارات تقوم بخدمة أكثر من 13 مليون عميل يوميًّا في العالم.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
02:48 PM

متاجر "سبار سوبرماركت" العالمية تحتفل بافتتاح أحدث فروعها في "نخيل الرياض"

تعزيزًا لخطة توسع طموحة قائمة على الاستثمار في العامل البشري الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضمن السياسة التوسعية الطموحة، قام محمد بن عبدالعزيز السدحان رئيس مجلس إدارة مجموعة السدحان بافتتاح أحدث فروع متاجر "سبار سوبرماركت" العالمية بحي النخيل بالرياض.

وجاء الافتتاح الذي حضره لفيف من عملاء ومحبي "سبار سوبرماركت" العالمية في الرياض وعدد من كبار موردي الشركة الأساسيين، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة، بالإضافة لفريق العمل، في ظل التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس سليمان الزهراني: هذا الافتتاح يأتي امتداداً لنهج الشركة في التوسع والتطوير وتحقيق المزيد من النمو من خلال سلسلة متاجر "سبار سوبرماركت" العالمية داخل المملكة، والتي وصل عدد فروعها إلى 12 فرعاً عصريًّا تواكب التطور في أذواق وحاجات المستهلك السعودي الباحث عن التميز وتعزز النمو الذي يشهده القطاع الخاص وقطاع التجزئة ومسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، وهو ما يعكس استراتيجية مجموعة السدحان التوسعية لتطوير شبكة فروعها وزيادتها.

وأضاف: خطة التوسع الطموحة التي تنتهجها مجموعة السدحان تنطلق من إيمان مجلس إدارة المجموعة العميق بقدرات الشباب السعودي وضرورة الاستثمار في العامل البشري الوطني وتطوير المواهب الوطنية بما يتوافق ويواكب رؤية المملكة 2030 تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأردف "الزهراني": افتتاح هذا المتجر من متاجر "سبار سوبرماركت" العالمية سيتلوه خلال الفترة القادمة افتتاح عدة فروع جديدة من متاجر "سبار" في العديد من أحياء الرياض العامرة، وذلك ضمن خطة الشركة الطموحة والتي تعززها ثقة الأجيال المتعاقبة من عملائنا على مدى السنوات الماضية من مسيرة مجموعة السدحان العملية والتي تمتد منذ العام 1952.

وتابع: يأتي الافتتاح تلبية للطلب المتزايد من قِبَل عملائنا الكرام لتوفير خدمة عصرية تتناسب مع احتياجاتهم المتنوعة من المنتجات الطازجة والمواد الاستهلاكية والغذائية، وتشكيلة المخبوزات الطازجة وغيرها مع التزامنا المستمر بتقديم الخدمات والأصناف والعروض المتميزة التي تلبي متطلبات وحاجات المستهلك السعودي بأعلى مستوى خدمة ممكنة وبأنسب الأسعار.

يُذكر أن فرع "سبار سوبرماركت" في حي النخيل تم تجهيزه على مساحة إجمالية تبلغ 840 متراً مربعاً، ويتميز السوبرماركت بكوادر بشرية مؤهلة وبأطقم عمل متخصصة على أعلى مستوى؛ لتقديم أفضل الخدمات للعملاء و يتمتع الفرع الجديد بتصميم عصري متطور، يتيح عرضاً متميزًا لتشكيلة منوعة من المنتجات الغذائية التي تشمل الخضار والفواكه، المخابز المتكاملة الحديثة والتي تقدم البيتزا والمناقيش والمعجنات وأصناف الخبز، الملحمة المتنوعة والدواجن، قهوة Censa العالمية المتميزة التي تقدم أجود أنواع القهوة من جميع أنحاء العالم، ومجهز بأحدث التقنيات والمعدات إضافة إلى مستلزمات العناية بالمنزل و منتجات العناية الشخصية.

وتضمّن برنامج الافتتاح عروضاً قوية على العديد من الأصناف إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء "ماي سبار My Spar"، والذي يؤهلهم للاستفادة من الخصومات والعروض المميزة التي يقدّمها البرنامج للمتسوقين.

جديرٌ بالذكر أن سلسلة متاجر سبار العالمية تتواجد في أكثر من 48 دولة حول العالم بأكثر من 13.500 متجر في 4 قارات تقوم بخدمة أكثر من 13 مليون عميل يوميًّا في العالم.

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