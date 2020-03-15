أمير حائل يوجِّه بإنشاء مركز لإدارة الأزمات تجاه "كورونا" ويمنع تجمعات المطاعم والمقاهي

أهاب بالجميع للالتزام بما صدر من قرارات حتى لا يتعرض المخالف للمساءلة والعقوبة

عقد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، في مكتبه بقصر أجاء اليوم اجتماعًا بشأن الإجراءات الوقائية للمنطقة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد أمير منطقة حائل أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السعودية في إدارتها الأزمة والتصدي لفيروس كورونا اتبعتها دول كبرى، موضحًا أنها من أبرز الدول الأقل إصابة، والأكثر احترازية وشفافية تجاه الأزمة العالمية. رافعًا الشكر للقيادة الحكيمة على اهتمامها بكل ما من شأنه مصلحة الوطن والمواطن.

من جانبه، أصدر أمير حائل توجيهًا خلال الاجتماع مع الجهات ذات العلاقة بإنشاء مركز لإدارة الأزمات، ولجنة عليا برئاسته، ومتابعة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة حائل، ولجنة تنفيذية برئاسة وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، وتضم القطاعات المعنية، وتعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة لمتابعة ما يُستجد حول فيروس كورونا المستجد، واتخاذ القرارات اللازمة إن استدعى الوضع.

كما أصدر أمير حائل توجيهًا للحد من التجمعات بمنع استقبال المطاعم والمقاهي المرتادين، والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية. مهيبًا بالجميع للالتزام بكل ما صدر من قرارات احترازية حتى لا يتعرض المخالف للمساءلة والعقوبات القانونية، وموضحًا أن كل القرارات التي سبقت احترازية، وأن الوضع الصحي للمملكة مُطمئن حاليًا.

حضر الاجتماع الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، ومدير شرطة المنطقة اللواء الدكتور كتاب العتيبي، والمدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حمود الشمري، ومساعدوه، ومدير الهلال الأحمر بالمنطقة عبدالرحمن اليحيا، ووكيل أمين منطقة حائل لشؤون الخدمات المهندس أحمد المرشدي.