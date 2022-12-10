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الانقطاع المتكرر للكهرباء بـ"ضمد جازان" يدفع السكان للعودة لوسائل الإضاءة التقليدية

​فاقم من سوء الوضع الصحي للمرضى وكبار السن.. وأتلف الأجهزة الكهربائية

عاش عدد من سكان بعض الأحياء في محافظة ضمد التابعة لمنطقة جازان، مساء اليوم، في ظلام دامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وقال السكان إن الوضع اضطرهم للعودة إلى وسائل الإضاءة القديمة مثل: الفوانيس والأتاريك والشموع.

وقال عبدالعزيز معافا إن الانطفاء الذي طال بعض الأحياء بالمحافظة هذا المساء واستمر قرابة الأربعين دقيقة؛ دفع بالسكان إلى البحث في المحلات عن الشموع والفوانيس.

وأكد "معافا" أن انقطاع التيار فاقم من الوضع الصحي للمرضى والأطفال وكبار السن.

وأشار إلى أن المحافظة تشهد انقطاعات متتالية خلال الأيام الحالية، مطالبا شركة الكهرباء بإيجاد الحلول التي تضمن عدم تكرار الانقطاع، والذي زاد معه تلف الأجهزة الكهربائية وارتياد المحلات التجارية للتزود بوسائل الإضاءة التقليدية.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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الانقطاع المتكرر للكهرباء بـ"ضمد جازان" يدفع السكان للعودة لوسائل الإضاءة التقليدية
سبق

عاش عدد من سكان بعض الأحياء في محافظة ضمد التابعة لمنطقة جازان، مساء اليوم، في ظلام دامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وقال السكان إن الوضع اضطرهم للعودة إلى وسائل الإضاءة القديمة مثل: الفوانيس والأتاريك والشموع.

وقال عبدالعزيز معافا إن الانطفاء الذي طال بعض الأحياء بالمحافظة هذا المساء واستمر قرابة الأربعين دقيقة؛ دفع بالسكان إلى البحث في المحلات عن الشموع والفوانيس.

وأكد "معافا" أن انقطاع التيار فاقم من الوضع الصحي للمرضى والأطفال وكبار السن.

وأشار إلى أن المحافظة تشهد انقطاعات متتالية خلال الأيام الحالية، مطالبا شركة الكهرباء بإيجاد الحلول التي تضمن عدم تكرار الانقطاع، والذي زاد معه تلف الأجهزة الكهربائية وارتياد المحلات التجارية للتزود بوسائل الإضاءة التقليدية.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
09:24 PM

الانقطاع المتكرر للكهرباء بـ"ضمد جازان" يدفع السكان للعودة لوسائل الإضاءة التقليدية

​فاقم من سوء الوضع الصحي للمرضى وكبار السن.. وأتلف الأجهزة الكهربائية

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محمد طيران - جازان
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عاش عدد من سكان بعض الأحياء في محافظة ضمد التابعة لمنطقة جازان، مساء اليوم، في ظلام دامس بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وقال السكان إن الوضع اضطرهم للعودة إلى وسائل الإضاءة القديمة مثل: الفوانيس والأتاريك والشموع.

وقال عبدالعزيز معافا إن الانطفاء الذي طال بعض الأحياء بالمحافظة هذا المساء واستمر قرابة الأربعين دقيقة؛ دفع بالسكان إلى البحث في المحلات عن الشموع والفوانيس.

وأكد "معافا" أن انقطاع التيار فاقم من الوضع الصحي للمرضى والأطفال وكبار السن.

وأشار إلى أن المحافظة تشهد انقطاعات متتالية خلال الأيام الحالية، مطالبا شركة الكهرباء بإيجاد الحلول التي تضمن عدم تكرار الانقطاع، والذي زاد معه تلف الأجهزة الكهربائية وارتياد المحلات التجارية للتزود بوسائل الإضاءة التقليدية.

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