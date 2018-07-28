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بعملية معقدة.. فريق طبي متخصّص بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يُنقذ شاباً من الشلل

أظهرت الفحوصات وجود ورم ملتصق بالحبل الشوكي داخل العمود الفقري تسبّب في تضيقها

نجح فريق طبي متخصّص في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر في إجراء عملية معقدة أنهت معاناة شاب "عشريني" من ورم ملتصق وضاغط على الحبل الشوكي.

وقال الدكتور حسام الحبيب استشاري جراحة العمود الفقري ورئيس الفريق الطبي المعالج للحالة، إن المريض راجع المستشفى بعد شعوره بألم وتنميل في الظهر والأرجل، وفور وصوله أُجريت له الفحوصات الدقيقة، وأُخذت له صورة رنين مغناطيسي، فأظهرت وجود ورم ملتصق بالحبل الشوكي داخل قناة العمود الفقري تسبّب في تضيق في القناة وضغط شديد على الحبل الشوكي.

وتابع: بعد دراسة الحالة وتحديد الورم والمحيط المتأثر به بدقة، تمّ اختيار إزالة الورم من خلال المجهر الجراحي كخطة علاجية، وبالفعل خضع المريض لعملية تمّت فيها إزالة الورم بدقة وحذر عاليين للمحافظة على الحبل الشوكي من أي ضرر محتمل أثناء العملية، وذلك لأن الورم كان ملتصقاً به، وتمّت العملية التي استمرت "5" ساعات متصلة، تحت مراقبة الإشارات العصبية في الحبل الشوكي، وأجهزة فحص الاستجابة العصبية، وانتهت بتوفيقٍ من الله بنجاحٍ متكامل، وخرج المريض إلى غرفة التنويم وبقي فيها لمدة "5" أيام تحسنت خلالها حالته الصحية بسرعة كبيرة مع الرعاية الطبية الحثيثة، حيث تمكّن من التحرُّك على قدميه في اليوم التالي للعملية.

وأضاف: إن العملية كانت كبيرة ومعقدة وتطلب إجراؤها منتهى الدقة والحذر لحساسية موقع الورم، لكن الفريق الطبي استطاع إنجاز هذه المهمة الصعبة بمنتهى الاحترافية، وأنقذ المريض من الشلل المؤكّد.

الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يعد إضافة مهمة للقطاع الصحي بالمنطقة الشرقية، ويمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية التي يحظى بها أبناء المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعملية معقدة.. فريق طبي متخصّص بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يُنقذ شاباً من الشلل
سبق

نجح فريق طبي متخصّص في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر في إجراء عملية معقدة أنهت معاناة شاب "عشريني" من ورم ملتصق وضاغط على الحبل الشوكي.

وقال الدكتور حسام الحبيب استشاري جراحة العمود الفقري ورئيس الفريق الطبي المعالج للحالة، إن المريض راجع المستشفى بعد شعوره بألم وتنميل في الظهر والأرجل، وفور وصوله أُجريت له الفحوصات الدقيقة، وأُخذت له صورة رنين مغناطيسي، فأظهرت وجود ورم ملتصق بالحبل الشوكي داخل قناة العمود الفقري تسبّب في تضيق في القناة وضغط شديد على الحبل الشوكي.

وتابع: بعد دراسة الحالة وتحديد الورم والمحيط المتأثر به بدقة، تمّ اختيار إزالة الورم من خلال المجهر الجراحي كخطة علاجية، وبالفعل خضع المريض لعملية تمّت فيها إزالة الورم بدقة وحذر عاليين للمحافظة على الحبل الشوكي من أي ضرر محتمل أثناء العملية، وذلك لأن الورم كان ملتصقاً به، وتمّت العملية التي استمرت "5" ساعات متصلة، تحت مراقبة الإشارات العصبية في الحبل الشوكي، وأجهزة فحص الاستجابة العصبية، وانتهت بتوفيقٍ من الله بنجاحٍ متكامل، وخرج المريض إلى غرفة التنويم وبقي فيها لمدة "5" أيام تحسنت خلالها حالته الصحية بسرعة كبيرة مع الرعاية الطبية الحثيثة، حيث تمكّن من التحرُّك على قدميه في اليوم التالي للعملية.

وأضاف: إن العملية كانت كبيرة ومعقدة وتطلب إجراؤها منتهى الدقة والحذر لحساسية موقع الورم، لكن الفريق الطبي استطاع إنجاز هذه المهمة الصعبة بمنتهى الاحترافية، وأنقذ المريض من الشلل المؤكّد.

الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يعد إضافة مهمة للقطاع الصحي بالمنطقة الشرقية، ويمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية التي يحظى بها أبناء المنطقة.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
09:18 AM

بعملية معقدة.. فريق طبي متخصّص بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يُنقذ شاباً من الشلل

أظهرت الفحوصات وجود ورم ملتصق بالحبل الشوكي داخل العمود الفقري تسبّب في تضيقها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح فريق طبي متخصّص في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر في إجراء عملية معقدة أنهت معاناة شاب "عشريني" من ورم ملتصق وضاغط على الحبل الشوكي.

وقال الدكتور حسام الحبيب استشاري جراحة العمود الفقري ورئيس الفريق الطبي المعالج للحالة، إن المريض راجع المستشفى بعد شعوره بألم وتنميل في الظهر والأرجل، وفور وصوله أُجريت له الفحوصات الدقيقة، وأُخذت له صورة رنين مغناطيسي، فأظهرت وجود ورم ملتصق بالحبل الشوكي داخل قناة العمود الفقري تسبّب في تضيق في القناة وضغط شديد على الحبل الشوكي.

وتابع: بعد دراسة الحالة وتحديد الورم والمحيط المتأثر به بدقة، تمّ اختيار إزالة الورم من خلال المجهر الجراحي كخطة علاجية، وبالفعل خضع المريض لعملية تمّت فيها إزالة الورم بدقة وحذر عاليين للمحافظة على الحبل الشوكي من أي ضرر محتمل أثناء العملية، وذلك لأن الورم كان ملتصقاً به، وتمّت العملية التي استمرت "5" ساعات متصلة، تحت مراقبة الإشارات العصبية في الحبل الشوكي، وأجهزة فحص الاستجابة العصبية، وانتهت بتوفيقٍ من الله بنجاحٍ متكامل، وخرج المريض إلى غرفة التنويم وبقي فيها لمدة "5" أيام تحسنت خلالها حالته الصحية بسرعة كبيرة مع الرعاية الطبية الحثيثة، حيث تمكّن من التحرُّك على قدميه في اليوم التالي للعملية.

وأضاف: إن العملية كانت كبيرة ومعقدة وتطلب إجراؤها منتهى الدقة والحذر لحساسية موقع الورم، لكن الفريق الطبي استطاع إنجاز هذه المهمة الصعبة بمنتهى الاحترافية، وأنقذ المريض من الشلل المؤكّد.

الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يعد إضافة مهمة للقطاع الصحي بالمنطقة الشرقية، ويمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية التي يحظى بها أبناء المنطقة.

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