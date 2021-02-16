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الجامعة العربية تدعو لتهدئة الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية

أكدت التزامها الكامل والثابت بسيادة ووحدة أراضي دولها الأعضاء

أبدت جامعة الدول العربية، قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع على الحدود بين السودان وإثيوبيا، والتقارير والتصريحات التي صاحبتها بشأن وقوع اشتباكات عسكرية بين الدولتين.

وأكدت الجامعة في بيان لها اليوم، التزامها الكامل والثابت بسيادة ووحدة أراضي دولها الأعضاء؛ مشيرة في هذا الصدد إلى وقوف الجامعة مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادته على أراضيه وبسط سلطته وإدارته عليها.

ودعت الجامعة العربية إلى الارتكاز على الحوار لمعالجة هذا الموقف في أقرب فرصة؛ تأسيسًا على الرغبة المعلنة للدولتين في حله بالطرق السلمية وبشكل يحترم سيادة السودان على كامل أراضيه، ويعيد علاقات التعاون وجسور حسن الجوار بين الجانبين.

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الجامعة العربية تدعو لتهدئة الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية
سبق

أبدت جامعة الدول العربية، قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع على الحدود بين السودان وإثيوبيا، والتقارير والتصريحات التي صاحبتها بشأن وقوع اشتباكات عسكرية بين الدولتين.

وأكدت الجامعة في بيان لها اليوم، التزامها الكامل والثابت بسيادة ووحدة أراضي دولها الأعضاء؛ مشيرة في هذا الصدد إلى وقوف الجامعة مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادته على أراضيه وبسط سلطته وإدارته عليها.

ودعت الجامعة العربية إلى الارتكاز على الحوار لمعالجة هذا الموقف في أقرب فرصة؛ تأسيسًا على الرغبة المعلنة للدولتين في حله بالطرق السلمية وبشكل يحترم سيادة السودان على كامل أراضيه، ويعيد علاقات التعاون وجسور حسن الجوار بين الجانبين.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
11:55 AM

الجامعة العربية تدعو لتهدئة الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية

أكدت التزامها الكامل والثابت بسيادة ووحدة أراضي دولها الأعضاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أبدت جامعة الدول العربية، قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع على الحدود بين السودان وإثيوبيا، والتقارير والتصريحات التي صاحبتها بشأن وقوع اشتباكات عسكرية بين الدولتين.

وأكدت الجامعة في بيان لها اليوم، التزامها الكامل والثابت بسيادة ووحدة أراضي دولها الأعضاء؛ مشيرة في هذا الصدد إلى وقوف الجامعة مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادته على أراضيه وبسط سلطته وإدارته عليها.

ودعت الجامعة العربية إلى الارتكاز على الحوار لمعالجة هذا الموقف في أقرب فرصة؛ تأسيسًا على الرغبة المعلنة للدولتين في حله بالطرق السلمية وبشكل يحترم سيادة السودان على كامل أراضيه، ويعيد علاقات التعاون وجسور حسن الجوار بين الجانبين.

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