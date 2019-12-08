الجيش اليمني يقصف عربة حوثية.. ومقتل طاقمها حرقًا

استهدفها في جبهة فضحة بمحافظة البيضاء

استهدفت مدفعية الجيش الوطني بمحور بيحان، اليوم (الأحد)، تحركات لميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة فضحة بمديرية الملاجم شرق محافظة البيضاء.



وأوضح "سبتمبر نت" أن مدفعية الجيش الوطني التابعة للواء 26 ميكا، استهدفت عربة قتالية كان يستقلّها عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في منطقة أعشار بجبهة فضحة بمديرية الملاجم.



وأضاف أن الاستهداف أدى لإصابة العربة بشكل مباشر، وإحراقها نهائيًّا، ومقتل كل من كان على متنها.