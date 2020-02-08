4 "مئوية" .. هذه المدينة سجّلت أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

وفق المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع لـ "الأرصاد"

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن المدن التي سجّلت أدنى درجات حرارة اليوم السبت بالمملكة، هي: "القريات وطريف وتبوك وعرعر وسكاكا"، وكانت القريات وطريف هما الأقل؛ مسجلتين بالترتيب 4 و5 درجات مئوية.

وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات؛ التابع للهيئة، إن تبوك سجّلت 6 درجات مئوية، فيما سجّل كل من سكاكا وعرعر 8 درجات مئوية.