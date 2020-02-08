النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

4 "مئوية" .. هذه المدينة سجّلت أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

وفق المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع لـ "الأرصاد"

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن المدن التي سجّلت أدنى درجات حرارة اليوم السبت بالمملكة، هي: "القريات وطريف وتبوك وعرعر وسكاكا"، وكانت القريات وطريف هما الأقل؛ مسجلتين بالترتيب 4 و5 درجات مئوية.

وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات؛ التابع للهيئة، إن تبوك سجّلت 6 درجات مئوية، فيما سجّل كل من سكاكا وعرعر 8 درجات مئوية.

الأرصاد أدنى درجات حرارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
4 "مئوية" .. هذه المدينة سجّلت أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم
سبق

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن المدن التي سجّلت أدنى درجات حرارة اليوم السبت بالمملكة، هي: "القريات وطريف وتبوك وعرعر وسكاكا"، وكانت القريات وطريف هما الأقل؛ مسجلتين بالترتيب 4 و5 درجات مئوية.

وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات؛ التابع للهيئة، إن تبوك سجّلت 6 درجات مئوية، فيما سجّل كل من سكاكا وعرعر 8 درجات مئوية.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
11:49 AM

4 "مئوية" .. هذه المدينة سجّلت أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

وفق المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع لـ "الأرصاد"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,707

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن المدن التي سجّلت أدنى درجات حرارة اليوم السبت بالمملكة، هي: "القريات وطريف وتبوك وعرعر وسكاكا"، وكانت القريات وطريف هما الأقل؛ مسجلتين بالترتيب 4 و5 درجات مئوية.

وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات؛ التابع للهيئة، إن تبوك سجّلت 6 درجات مئوية، فيما سجّل كل من سكاكا وعرعر 8 درجات مئوية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,432
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,057
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,018
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,543

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة