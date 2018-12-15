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بلدية الليث تدعو 10 مرشحين لوظائفها لإجراء المقابلة الشخصية

ابتداءً من الأحد وحتى 5 أيام

دعت ‫بلدية محافظة الليث، المرشحين على الوظائف التي أعلنتها سابقاً، مراجعة البلدية وذلك لإجراء المقابلة الشخصية، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 25 ربيع ثاني 1441هـ، ولمدة خمسة أيام.

وكانت أمانة محافظة جده قد أعلنت عن أسماء (10) متقدمين على وظائف بلدية محافظة الليث التابعة لها، والمعلنة سابقاً في 4 - 8 ربيع ثاني 1441هـ، على موقع الأمانة الإلكتروني.

وأكدت بلدية الليث أن المقابلة ستجرى بإدارة الموارد البشرية، وأنه يجب على المرشحين التقيد بالموعد، وإحضار أصل الوثائق وأصل الهوية الوطنية للمطابقة.

بلدية الليث

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بلدية الليث تدعو 10 مرشحين لوظائفها لإجراء المقابلة الشخصية
سبق

دعت ‫بلدية محافظة الليث، المرشحين على الوظائف التي أعلنتها سابقاً، مراجعة البلدية وذلك لإجراء المقابلة الشخصية، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 25 ربيع ثاني 1441هـ، ولمدة خمسة أيام.

وكانت أمانة محافظة جده قد أعلنت عن أسماء (10) متقدمين على وظائف بلدية محافظة الليث التابعة لها، والمعلنة سابقاً في 4 - 8 ربيع ثاني 1441هـ، على موقع الأمانة الإلكتروني.

وأكدت بلدية الليث أن المقابلة ستجرى بإدارة الموارد البشرية، وأنه يجب على المرشحين التقيد بالموعد، وإحضار أصل الوثائق وأصل الهوية الوطنية للمطابقة.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
08:20 PM

بلدية الليث تدعو 10 مرشحين لوظائفها لإجراء المقابلة الشخصية

ابتداءً من الأحد وحتى 5 أيام

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عوض الفهمي - الليث
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1,100

دعت ‫بلدية محافظة الليث، المرشحين على الوظائف التي أعلنتها سابقاً، مراجعة البلدية وذلك لإجراء المقابلة الشخصية، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 25 ربيع ثاني 1441هـ، ولمدة خمسة أيام.

وكانت أمانة محافظة جده قد أعلنت عن أسماء (10) متقدمين على وظائف بلدية محافظة الليث التابعة لها، والمعلنة سابقاً في 4 - 8 ربيع ثاني 1441هـ، على موقع الأمانة الإلكتروني.

وأكدت بلدية الليث أن المقابلة ستجرى بإدارة الموارد البشرية، وأنه يجب على المرشحين التقيد بالموعد، وإحضار أصل الوثائق وأصل الهوية الوطنية للمطابقة.

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