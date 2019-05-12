مبادرة الدعم التنموي بالرياض تقدّم مساعداتها لمليوني مستفيد

بإجمالي دعم وصل 81 مليون ريال بمشاركة 115 جمعية و25 شركة

كشفت لجنة منطقة الرياض المنفذة لمبادرة الدعم التنموي لمواجهة أزمة كورونا عن مشاركة أكثر من 115 جمعية و25 شركة في المساعدات الإغاثية والنقدية والطبية والغذائية والإرشادية التي قدمتها المبادرة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة لما يقارب مليوني مستفيد من الأسر والجاليات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا في الرياض ومحافظاتها.

واشتملت المساعدات التي شارك بأعمالها الميدانية أكثر من 27 ألف متطوع على توزيع أكثر من 932 ألف وجبة وسلة تموينية وإفطار صائم، و60 طناً من التمور على المستفيدين، بينما وصلت المبالغ المصروفة على المساعدات الطبية إلى أكثر من 650 ألف ريال، وتسديد فواتير خدمات عامة بمبلغ تجاوز المليونين ريال.

كما وصلت المبالغ المخصصة للمساعدات النقدية وبطاقات التسوق إلى أكثر من 9 ملايين ريال، بالإضافة إلى المساعدة في شراء منزلين وإكمال بناء منزل، في حين قدّمت المبادرة برامج توعية وتدريباً لما يقارب مليوناً ونصف المليون مستفيد، ليتجاوز إجمالي الدعم 81 مليون ريال.

من جانبه، قدّم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور يوسف بن مسفر السيالي شكره لرجال الأعمال والشركات المشغلة وبعض المؤسسات المجتمعية الأخرى التي انضم إليها مؤخراً المستشفى السعودي الألماني، على دعمهم للمبادرة بوصفهم جزءاً لا يتجرأ من النسيج الاجتماعي للدولة.