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غداً.. الجولة 13 من دوري الأولى تنطلق بثلاث مواجهات

تنطلق، غداً الثلاثاء، منافسات الجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بإقامة 3 مباريات تجمع الخليج مع الطائي، والجيل مع الشعلة وجدة مع التقدم.

فعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر يستقبل الخليج السابع عشر بـ11 نقطة ضيفه الطائي العاشر بـ16 نقطة، فيما يحل الشعلة الحادي عشر بـ15 نقطة ضيفاً على الجيل الثاني عشر بـ15 نقطة على ملعب نادي الفتح، ويواجه جدة الرابع عشر بـ15 نقطة ضيفه التقدم الثامن عشر بـ11 نقطة على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتتواصل منافسات الجولة بعد غدٍ الأربعاء بإقامة 5 مباريات تجمع الثقبة مع الكوكب، المجزل مع الجبلين، العين مع الأنصار، النجوم مع النهضة والبكيرية مع أحد.

وتقام الخميس مباراة واحدة تجمع حطين الخامس عشر بـ13 نقطة مع الباطن الخامس بـ19 نقطة على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان، فيما تختتم منافسات الجولة يوم الجمعة بمواجهة تجمع نجران الثالث عشر بـ15 نقطة مع القادسية المتصدر بـ25 نقطة على ملعب جامعة نجران.

دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غداً.. الجولة 13 من دوري الأولى تنطلق بثلاث مواجهات
سبق

تنطلق، غداً الثلاثاء، منافسات الجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بإقامة 3 مباريات تجمع الخليج مع الطائي، والجيل مع الشعلة وجدة مع التقدم.

فعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر يستقبل الخليج السابع عشر بـ11 نقطة ضيفه الطائي العاشر بـ16 نقطة، فيما يحل الشعلة الحادي عشر بـ15 نقطة ضيفاً على الجيل الثاني عشر بـ15 نقطة على ملعب نادي الفتح، ويواجه جدة الرابع عشر بـ15 نقطة ضيفه التقدم الثامن عشر بـ11 نقطة على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتتواصل منافسات الجولة بعد غدٍ الأربعاء بإقامة 5 مباريات تجمع الثقبة مع الكوكب، المجزل مع الجبلين، العين مع الأنصار، النجوم مع النهضة والبكيرية مع أحد.

وتقام الخميس مباراة واحدة تجمع حطين الخامس عشر بـ13 نقطة مع الباطن الخامس بـ19 نقطة على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان، فيما تختتم منافسات الجولة يوم الجمعة بمواجهة تجمع نجران الثالث عشر بـ15 نقطة مع القادسية المتصدر بـ25 نقطة على ملعب جامعة نجران.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
05:30 PM

غداً.. الجولة 13 من دوري الأولى تنطلق بثلاث مواجهات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق، غداً الثلاثاء، منافسات الجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بإقامة 3 مباريات تجمع الخليج مع الطائي، والجيل مع الشعلة وجدة مع التقدم.

فعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر يستقبل الخليج السابع عشر بـ11 نقطة ضيفه الطائي العاشر بـ16 نقطة، فيما يحل الشعلة الحادي عشر بـ15 نقطة ضيفاً على الجيل الثاني عشر بـ15 نقطة على ملعب نادي الفتح، ويواجه جدة الرابع عشر بـ15 نقطة ضيفه التقدم الثامن عشر بـ11 نقطة على رديف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتتواصل منافسات الجولة بعد غدٍ الأربعاء بإقامة 5 مباريات تجمع الثقبة مع الكوكب، المجزل مع الجبلين، العين مع الأنصار، النجوم مع النهضة والبكيرية مع أحد.

وتقام الخميس مباراة واحدة تجمع حطين الخامس عشر بـ13 نقطة مع الباطن الخامس بـ19 نقطة على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان، فيما تختتم منافسات الجولة يوم الجمعة بمواجهة تجمع نجران الثالث عشر بـ15 نقطة مع القادسية المتصدر بـ25 نقطة على ملعب جامعة نجران.

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