وقدّم القصبي شكره وتقديره لخالد بن حمود الغامدي، الذي سيستمر في العمل نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة؛ وذلك على ما قدمه طوال فترة ترؤسه اللجنة التنفيذية لتسيير أعمال الهيئة.

أصدر مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون برئاسة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، قرارًا بتعيين محمد بن فهد الحارثي رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

القصبي يصدر قرارًا بتعيين محمد الحارثي رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة الإذاعة والتلفزيون صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-28 أصدر مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون برئاسة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، قرارًا بتعيين محمد بن فهد الحارثي رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة الإذاعة والتلفزيون. وقدّم القصبي شكره وتقديره لخالد بن حمود الغامدي، الذي سيستمر في العمل نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة؛ وذلك على ما قدمه طوال فترة ترؤسه اللجنة التنفيذية لتسيير أعمال الهيئة.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442 01:19 PM

القصبي يصدر قرارًا بتعيين محمد الحارثي رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة الإذاعة والتلفزيون قدّم شكره وتقديره لـ"الغامدي" على ما قدمه طوال فترة ترؤسه اللجنة التنفيذية للهيئة





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أصدر مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون برئاسة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، قرارًا بتعيين محمد بن فهد الحارثي رئيسًا تنفيذيًّا لهيئة الإذاعة والتلفزيون.

وقدّم القصبي شكره وتقديره لخالد بن حمود الغامدي، الذي سيستمر في العمل نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة؛ وذلك على ما قدمه طوال فترة ترؤسه اللجنة التنفيذية لتسيير أعمال الهيئة.