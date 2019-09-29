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الفيصل يستقبل "توماس باخ" رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية؛ توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبيّة الدوليّة والوفد المرافق له، فور وصولهم إلى جدّة في زيارة رسميّة للمملكة العربية السعودية.

وتأتي زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية للمملكة للتأكيد على العلاقة الوطيدة بين الأولمبية السعودية ونظيرتها الدولية؛ حيث سيتم بحث المزيد من سبل التعاون وتطوير الرياضات الأولمبية، إضافة إلى الاطلاع على برامج وأنشطة اللجنة الأولمبية السعودية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيصل يستقبل "توماس باخ" رئيس اللجنة الأولمبية الدولية
سبق

استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية؛ توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبيّة الدوليّة والوفد المرافق له، فور وصولهم إلى جدّة في زيارة رسميّة للمملكة العربية السعودية.

وتأتي زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية للمملكة للتأكيد على العلاقة الوطيدة بين الأولمبية السعودية ونظيرتها الدولية؛ حيث سيتم بحث المزيد من سبل التعاون وتطوير الرياضات الأولمبية، إضافة إلى الاطلاع على برامج وأنشطة اللجنة الأولمبية السعودية.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
06:59 PM

الفيصل يستقبل "توماس باخ" رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية؛ توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبيّة الدوليّة والوفد المرافق له، فور وصولهم إلى جدّة في زيارة رسميّة للمملكة العربية السعودية.

وتأتي زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية للمملكة للتأكيد على العلاقة الوطيدة بين الأولمبية السعودية ونظيرتها الدولية؛ حيث سيتم بحث المزيد من سبل التعاون وتطوير الرياضات الأولمبية، إضافة إلى الاطلاع على برامج وأنشطة اللجنة الأولمبية السعودية.

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