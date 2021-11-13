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خلال 24 ساعة.. تايلاند تسجل 7057 حالة إصابة جديدة بكورونا و55 حالة وفاة

سجلت تايلاند خلال الساعات الـ24 الماضية، 7 آلاف، و57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و55 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة التايلاندية في بيان اليوم: بأن حالات الإصابات تراجعت بواقع 248 حالة مقارنة بما تم تسجيله يوم أمس؛ لكن حصيلة الوفيات ارتفعت بواقع أربع حالات.

وأضاف البيان أن 7393 مريضًا تمكنوا يوم أمس من الخروج من المستشفيات بعد تعافيهم من فيروس كورونا؛ بينما لا يزال 95 ألفًا و413 مصابًا في المستشفيات.

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خلال 24 ساعة.. تايلاند تسجل 7057 حالة إصابة جديدة بكورونا و55 حالة وفاة
سبق

سجلت تايلاند خلال الساعات الـ24 الماضية، 7 آلاف، و57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و55 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة التايلاندية في بيان اليوم: بأن حالات الإصابات تراجعت بواقع 248 حالة مقارنة بما تم تسجيله يوم أمس؛ لكن حصيلة الوفيات ارتفعت بواقع أربع حالات.

وأضاف البيان أن 7393 مريضًا تمكنوا يوم أمس من الخروج من المستشفيات بعد تعافيهم من فيروس كورونا؛ بينما لا يزال 95 ألفًا و413 مصابًا في المستشفيات.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
05:35 PM

خلال 24 ساعة.. تايلاند تسجل 7057 حالة إصابة جديدة بكورونا و55 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بانكوك
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سجلت تايلاند خلال الساعات الـ24 الماضية، 7 آلاف، و57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و55 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة التايلاندية في بيان اليوم: بأن حالات الإصابات تراجعت بواقع 248 حالة مقارنة بما تم تسجيله يوم أمس؛ لكن حصيلة الوفيات ارتفعت بواقع أربع حالات.

وأضاف البيان أن 7393 مريضًا تمكنوا يوم أمس من الخروج من المستشفيات بعد تعافيهم من فيروس كورونا؛ بينما لا يزال 95 ألفًا و413 مصابًا في المستشفيات.

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