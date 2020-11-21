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خادم الحرمين في تغريدة عبر حسابه الرسمي: "مجموعة العشرين" أثبتت قدرتها على تخفيف آثار جائجة كورونا

مسؤوليتنا كانت وستظل المضي قدماً نحو مستقبل أفضل

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (السبت)، إن «مجموعة العشرين» أثبتت قدرتها على تخفيف آثار جائجة كورونا، مضيفاً أن «مسؤوليتنا كانت وستظل المضي قدماً نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار».
جاء ذلك في تغريدة للملك سلمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وقال خادم الحرمين الشريفين: «تسعد المملكة العربية السعودية باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تضافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم».

وأضاف: «كانت مسؤوليتنا - وستظل - المضي قدماً نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار».

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خادم الحرمين في تغريدة عبر حسابه الرسمي: "مجموعة العشرين" أثبتت قدرتها على تخفيف آثار جائجة كورونا
سبق

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (السبت)، إن «مجموعة العشرين» أثبتت قدرتها على تخفيف آثار جائجة كورونا، مضيفاً أن «مسؤوليتنا كانت وستظل المضي قدماً نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار».
جاء ذلك في تغريدة للملك سلمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وقال خادم الحرمين الشريفين: «تسعد المملكة العربية السعودية باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تضافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم».

وأضاف: «كانت مسؤوليتنا - وستظل - المضي قدماً نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار».

21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
04:11 PM

خادم الحرمين في تغريدة عبر حسابه الرسمي: "مجموعة العشرين" أثبتت قدرتها على تخفيف آثار جائجة كورونا

مسؤوليتنا كانت وستظل المضي قدماً نحو مستقبل أفضل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (السبت)، إن «مجموعة العشرين» أثبتت قدرتها على تخفيف آثار جائجة كورونا، مضيفاً أن «مسؤوليتنا كانت وستظل المضي قدماً نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار».
جاء ذلك في تغريدة للملك سلمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وقال خادم الحرمين الشريفين: «تسعد المملكة العربية السعودية باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تضافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم».

وأضاف: «كانت مسؤوليتنا - وستظل - المضي قدماً نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار».

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