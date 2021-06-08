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أبوظبي ترفض السماح لطائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي بعبور الأجواء الإماراتية

على متنها 40 صحفياً للمشاركة في مراسم إنزال العلم الإيطالي في هرات

رفضت الإمارات السماح لطائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي بعبور الأجواء الإماراتية.
وطبقاً لمصادر إعلامية، استدعت وزارة الخارجية الإيطالية سفير دولة الإمارات لدى روما عمر الشامسي، على خلفية الحادث.
وقالت وكالة "آكي" الإيطالية، إن دولة الإمارات، وعلى الرغم من خطة الطيران المتفق عليها بين البلدين، رفضت ولمدة ثلاث ساعات السماح لطائرة بوينغ-767 تابعة لسلاح الجو الإيطالي بالإقلاع من مطار الدمام بالمملكة العربية السعودية وعبور الأجواء الإماراتية في رحلتها إلى هرات في أفغانستان.
وفي بيان مقتضب من وزارة الخارجية، فإن الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية أعرب للسفير الإماراتي عن "الدهشة وخيبة الأمل الشديدة" بشأن التصرف "غير المتوقع والذي يصعب فهمه".
الطائرة كانت غادرت مطار براتيكا دي ماري، وعلى متنها 40 صحفياً للمشاركة في مراسم إنزال العلم الإيطالي في هرات، واستأنفت لاحقاً رحلتها بعد "التوقف القسري" في الدمام.

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أبوظبي ترفض السماح لطائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي بعبور الأجواء الإماراتية
سبق

رفضت الإمارات السماح لطائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي بعبور الأجواء الإماراتية.
وطبقاً لمصادر إعلامية، استدعت وزارة الخارجية الإيطالية سفير دولة الإمارات لدى روما عمر الشامسي، على خلفية الحادث.
وقالت وكالة "آكي" الإيطالية، إن دولة الإمارات، وعلى الرغم من خطة الطيران المتفق عليها بين البلدين، رفضت ولمدة ثلاث ساعات السماح لطائرة بوينغ-767 تابعة لسلاح الجو الإيطالي بالإقلاع من مطار الدمام بالمملكة العربية السعودية وعبور الأجواء الإماراتية في رحلتها إلى هرات في أفغانستان.
وفي بيان مقتضب من وزارة الخارجية، فإن الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية أعرب للسفير الإماراتي عن "الدهشة وخيبة الأمل الشديدة" بشأن التصرف "غير المتوقع والذي يصعب فهمه".
الطائرة كانت غادرت مطار براتيكا دي ماري، وعلى متنها 40 صحفياً للمشاركة في مراسم إنزال العلم الإيطالي في هرات، واستأنفت لاحقاً رحلتها بعد "التوقف القسري" في الدمام.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
04:56 PM

أبوظبي ترفض السماح لطائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي بعبور الأجواء الإماراتية

على متنها 40 صحفياً للمشاركة في مراسم إنزال العلم الإيطالي في هرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفضت الإمارات السماح لطائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي بعبور الأجواء الإماراتية.
وطبقاً لمصادر إعلامية، استدعت وزارة الخارجية الإيطالية سفير دولة الإمارات لدى روما عمر الشامسي، على خلفية الحادث.
وقالت وكالة "آكي" الإيطالية، إن دولة الإمارات، وعلى الرغم من خطة الطيران المتفق عليها بين البلدين، رفضت ولمدة ثلاث ساعات السماح لطائرة بوينغ-767 تابعة لسلاح الجو الإيطالي بالإقلاع من مطار الدمام بالمملكة العربية السعودية وعبور الأجواء الإماراتية في رحلتها إلى هرات في أفغانستان.
وفي بيان مقتضب من وزارة الخارجية، فإن الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية أعرب للسفير الإماراتي عن "الدهشة وخيبة الأمل الشديدة" بشأن التصرف "غير المتوقع والذي يصعب فهمه".
الطائرة كانت غادرت مطار براتيكا دي ماري، وعلى متنها 40 صحفياً للمشاركة في مراسم إنزال العلم الإيطالي في هرات، واستأنفت لاحقاً رحلتها بعد "التوقف القسري" في الدمام.

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