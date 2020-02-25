الأهلي يستعيد خدمات دجانيني قبل موقعة النصر

شارك دجانيني تافاريس لاعب فريق الأهلي اليوم الثلاثاء في تدريبات فريقه وذلك استعدادًا لمواجهة النصر يوم الخميس ضمن مباريات الجولة 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.



ويستعد الأهلي للسفر إلى الرياض لملاقاة النصر لتعويض خسارتيه الأخيرتين في الدوري أمام الوحدة التي أطاحت بالمدرب السويسري كريستيان غروس والفتح في أولى مباريات المدرب المؤقت مازن بهكلي محليًا.

وخاض دجانيني تافاريس لاعب الرأس الأخضر 19 مباراة مع الأهلي خلال الموسم الجاري سجل خلالها 8 أهداف حتى الآن.