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فِرق "التفتيش البيئي" تكثف جولاتها في مكة وجدة ضمن خططها لحج هذا العام

تستهدف المنشآت ذات التأثير المحتمل

كثفت فِرق التفتيش البيئي التابعة للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة, أعمالها الميدانية للمسح والتفتيش على المنشآت ذات التأثير البيئي المحتمل على البيئة في كلٍ من العاصمة المقدسة ومحافظة جدة.

وأوضح مدير الهيئة في منطقة مكة المكرمة وليد سليمان الحجيلي أن فرق التفتيش البيئي وضمن خططها المعتمدة لحج هذا العام 1440هـ، كثّفت جولاتها التفتيشية في كل من مكة المكرمة ومحافظة جدة والطرق الواصلة إلى المشاعر المقدسة؛ للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام والعاملين فيه.

وبيّن "الحجيلي" أن عمليات التفتيش شملت المنشآت الصناعية ومنشآت الإعاشة والتموين والمنشآت الصحية التابعة لبعثات الحج ومحطات الوقود والاستراحات وجميع المنشآت ذات التأثير البيئي المحتمل، مشيراً إلى أن الفرق مزوّدة بكافة التجهيزات البشرية والآلية التي تمكّنها من أداء مهامها على أفضل وجه، وأن الفرق ستعمل على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

ودعا "الحجيلي" أصحاب المنشآت والمواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام إلى المحافظة على بيئة الحج والإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم 988 على مدار الساعة.

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فِرق "التفتيش البيئي" تكثف جولاتها في مكة وجدة ضمن خططها لحج هذا العام
سبق

كثفت فِرق التفتيش البيئي التابعة للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة, أعمالها الميدانية للمسح والتفتيش على المنشآت ذات التأثير البيئي المحتمل على البيئة في كلٍ من العاصمة المقدسة ومحافظة جدة.

وأوضح مدير الهيئة في منطقة مكة المكرمة وليد سليمان الحجيلي أن فرق التفتيش البيئي وضمن خططها المعتمدة لحج هذا العام 1440هـ، كثّفت جولاتها التفتيشية في كل من مكة المكرمة ومحافظة جدة والطرق الواصلة إلى المشاعر المقدسة؛ للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام والعاملين فيه.

وبيّن "الحجيلي" أن عمليات التفتيش شملت المنشآت الصناعية ومنشآت الإعاشة والتموين والمنشآت الصحية التابعة لبعثات الحج ومحطات الوقود والاستراحات وجميع المنشآت ذات التأثير البيئي المحتمل، مشيراً إلى أن الفرق مزوّدة بكافة التجهيزات البشرية والآلية التي تمكّنها من أداء مهامها على أفضل وجه، وأن الفرق ستعمل على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

ودعا "الحجيلي" أصحاب المنشآت والمواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام إلى المحافظة على بيئة الحج والإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم 988 على مدار الساعة.

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
07:46 PM

فِرق "التفتيش البيئي" تكثف جولاتها في مكة وجدة ضمن خططها لحج هذا العام

تستهدف المنشآت ذات التأثير المحتمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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كثفت فِرق التفتيش البيئي التابعة للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة, أعمالها الميدانية للمسح والتفتيش على المنشآت ذات التأثير البيئي المحتمل على البيئة في كلٍ من العاصمة المقدسة ومحافظة جدة.

وأوضح مدير الهيئة في منطقة مكة المكرمة وليد سليمان الحجيلي أن فرق التفتيش البيئي وضمن خططها المعتمدة لحج هذا العام 1440هـ، كثّفت جولاتها التفتيشية في كل من مكة المكرمة ومحافظة جدة والطرق الواصلة إلى المشاعر المقدسة؛ للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام والعاملين فيه.

وبيّن "الحجيلي" أن عمليات التفتيش شملت المنشآت الصناعية ومنشآت الإعاشة والتموين والمنشآت الصحية التابعة لبعثات الحج ومحطات الوقود والاستراحات وجميع المنشآت ذات التأثير البيئي المحتمل، مشيراً إلى أن الفرق مزوّدة بكافة التجهيزات البشرية والآلية التي تمكّنها من أداء مهامها على أفضل وجه، وأن الفرق ستعمل على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

ودعا "الحجيلي" أصحاب المنشآت والمواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام إلى المحافظة على بيئة الحج والإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم 988 على مدار الساعة.

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