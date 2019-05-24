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بدء تفعيل إعلان البحر الأحمر وخليج عدن مناطقَ خاصة بالمنظمة الدولية

أبوغرارة: من أنظف بحار العالم ويضم 1200 نوع من الأسماك منها 165 مستوطنة‎

أعلن الأمين العام للهيئة الإقليمية للحفاظ على البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) الدكتور زياد أبوغرارة؛ أن الاجتماع الوزاري في دورته الثامنة عشرة لوزراء البيئة بدول البحر الأحمر وخليج عدن، وافق على البدء في إجراءات تفعيل إعلان البحر الأحمر وخليج عدن مناطقَ خاصة لدى المنظمة البحرية الدولية.

‎وبيّن أبوغرارة أن فوائد إعلان البحر الأحمر منطقةً خاصة سوف يسهم في حظر رمي المخلفات الصلبة من ظهر السفن؛ مثل النفايات والبضائع التالفة أو الحيوانات النافقة أو المخلفات السائلة الملوثة بالزيت؛ مما يعني الحدّ من التلوث الناجم عن السفن سواء المخلفات الصلبة أو المخلفات الزيتية، وبالتالي تحافظ على بيئتها البحرية وعلى استثمارات الدول في المناطق الساحلية مثل محطات التحلية والمشاريع السياحية، وكذلك الحد من تأثيرات النفايات وخاصة الصلبة منها على سلامة البحار.

‎وأضاف الأمين العام أن خطوات الإعلان ستبدأ بتقديم إخطارات كافية من الدول المشاطئة للمنطقة الخاصة والعضو في اتفاقية ماربول، بطلب تفعيل الإعلان إلى المنظمة البحرية الدولية، ويتضمن الإخطار تعهد حكومة كل طرف بتوفير مرافق كافية لاستقبال ومعالجة مياه اتزان السفن ومرافق كافية لاستقبال المخلفات الأخرى؛ منها المخلفات الصلبة والمخلفات الزيتية، ويجب أن تتمتّع هذه المرافق بقدرة كافية تكفي لتلبية احتياجات السفن التي تستخدمها بدون تأخير غير مسوغ.

وحال استلام طلب التفعيل، تحدد المنظمة تاريخاً لدخول متطلبات هذه اللائحة حيز التنفيذ، وتُخطر المنظمة جميع الأطراف بالتاريخ المحدد بهذه الصورة قبل فترة لا تقل عن 12 شهراً من حلول هذا التاريخ.

‎وكان المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن؛ قد ناقش في اجتماعه الثامن عشر الذي اختتم في جدة الأربعاء الماضي عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله كان أبرزها النفايات الساحلية والبحرية، وخاصة البلاستيكية والحد من أخطارها على البيئة البحرية وتعزيز قدرات التكيف على تأثيرات التغير المناخي في البيئة البحرية، واستكمال البروتوكول الإقليمي الخاص بالتعاون في إدارة المصائد وتربية الأحياء البحرية، إضافة إلى عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالتنمية المستدامة للبيئة البحرية في الإقليم.

‎وفي هذا السياق كشف الأمين العام للهيئة في تقريره أمام المجلس أن البحر الأحمر لا يزال من أنظف بحار العالم وما زالت معظم سواحله على طبيعتها البكر، ويضم أكثر من 1200 نوع من الأسماك، 165 نوعًا منها يعتبر من الأسماك المستوطنة.

‎وأكد أن نسبة 48٪ من أسماك البحر الأحمر في المياه العميقة ولا توجد في سواه من بحار العالم؛ حيث يعتبر مستودعًا عالميًّا للتنوع البيولوجي وشعابه هي الأولى من حيث طولها المتصلة على مستوى العالم والأكثر مقاومة وتحملًا للتغيرات المناخية، ومن المتوقع أن يكون البحر الأحمر المصدر الأخير لاستعادة الشعاب في بحار العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء تفعيل إعلان البحر الأحمر وخليج عدن مناطقَ خاصة بالمنظمة الدولية
سبق

أعلن الأمين العام للهيئة الإقليمية للحفاظ على البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) الدكتور زياد أبوغرارة؛ أن الاجتماع الوزاري في دورته الثامنة عشرة لوزراء البيئة بدول البحر الأحمر وخليج عدن، وافق على البدء في إجراءات تفعيل إعلان البحر الأحمر وخليج عدن مناطقَ خاصة لدى المنظمة البحرية الدولية.

‎وبيّن أبوغرارة أن فوائد إعلان البحر الأحمر منطقةً خاصة سوف يسهم في حظر رمي المخلفات الصلبة من ظهر السفن؛ مثل النفايات والبضائع التالفة أو الحيوانات النافقة أو المخلفات السائلة الملوثة بالزيت؛ مما يعني الحدّ من التلوث الناجم عن السفن سواء المخلفات الصلبة أو المخلفات الزيتية، وبالتالي تحافظ على بيئتها البحرية وعلى استثمارات الدول في المناطق الساحلية مثل محطات التحلية والمشاريع السياحية، وكذلك الحد من تأثيرات النفايات وخاصة الصلبة منها على سلامة البحار.

‎وأضاف الأمين العام أن خطوات الإعلان ستبدأ بتقديم إخطارات كافية من الدول المشاطئة للمنطقة الخاصة والعضو في اتفاقية ماربول، بطلب تفعيل الإعلان إلى المنظمة البحرية الدولية، ويتضمن الإخطار تعهد حكومة كل طرف بتوفير مرافق كافية لاستقبال ومعالجة مياه اتزان السفن ومرافق كافية لاستقبال المخلفات الأخرى؛ منها المخلفات الصلبة والمخلفات الزيتية، ويجب أن تتمتّع هذه المرافق بقدرة كافية تكفي لتلبية احتياجات السفن التي تستخدمها بدون تأخير غير مسوغ.

وحال استلام طلب التفعيل، تحدد المنظمة تاريخاً لدخول متطلبات هذه اللائحة حيز التنفيذ، وتُخطر المنظمة جميع الأطراف بالتاريخ المحدد بهذه الصورة قبل فترة لا تقل عن 12 شهراً من حلول هذا التاريخ.

‎وكان المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن؛ قد ناقش في اجتماعه الثامن عشر الذي اختتم في جدة الأربعاء الماضي عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله كان أبرزها النفايات الساحلية والبحرية، وخاصة البلاستيكية والحد من أخطارها على البيئة البحرية وتعزيز قدرات التكيف على تأثيرات التغير المناخي في البيئة البحرية، واستكمال البروتوكول الإقليمي الخاص بالتعاون في إدارة المصائد وتربية الأحياء البحرية، إضافة إلى عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالتنمية المستدامة للبيئة البحرية في الإقليم.

‎وفي هذا السياق كشف الأمين العام للهيئة في تقريره أمام المجلس أن البحر الأحمر لا يزال من أنظف بحار العالم وما زالت معظم سواحله على طبيعتها البكر، ويضم أكثر من 1200 نوع من الأسماك، 165 نوعًا منها يعتبر من الأسماك المستوطنة.

‎وأكد أن نسبة 48٪ من أسماك البحر الأحمر في المياه العميقة ولا توجد في سواه من بحار العالم؛ حيث يعتبر مستودعًا عالميًّا للتنوع البيولوجي وشعابه هي الأولى من حيث طولها المتصلة على مستوى العالم والأكثر مقاومة وتحملًا للتغيرات المناخية، ومن المتوقع أن يكون البحر الأحمر المصدر الأخير لاستعادة الشعاب في بحار العالم.

24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
05:58 PM

بدء تفعيل إعلان البحر الأحمر وخليج عدن مناطقَ خاصة بالمنظمة الدولية

أبوغرارة: من أنظف بحار العالم ويضم 1200 نوع من الأسماك منها 165 مستوطنة‎

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عبدالله الراجحي - جدة
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5,990

أعلن الأمين العام للهيئة الإقليمية للحفاظ على البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) الدكتور زياد أبوغرارة؛ أن الاجتماع الوزاري في دورته الثامنة عشرة لوزراء البيئة بدول البحر الأحمر وخليج عدن، وافق على البدء في إجراءات تفعيل إعلان البحر الأحمر وخليج عدن مناطقَ خاصة لدى المنظمة البحرية الدولية.

‎وبيّن أبوغرارة أن فوائد إعلان البحر الأحمر منطقةً خاصة سوف يسهم في حظر رمي المخلفات الصلبة من ظهر السفن؛ مثل النفايات والبضائع التالفة أو الحيوانات النافقة أو المخلفات السائلة الملوثة بالزيت؛ مما يعني الحدّ من التلوث الناجم عن السفن سواء المخلفات الصلبة أو المخلفات الزيتية، وبالتالي تحافظ على بيئتها البحرية وعلى استثمارات الدول في المناطق الساحلية مثل محطات التحلية والمشاريع السياحية، وكذلك الحد من تأثيرات النفايات وخاصة الصلبة منها على سلامة البحار.

‎وأضاف الأمين العام أن خطوات الإعلان ستبدأ بتقديم إخطارات كافية من الدول المشاطئة للمنطقة الخاصة والعضو في اتفاقية ماربول، بطلب تفعيل الإعلان إلى المنظمة البحرية الدولية، ويتضمن الإخطار تعهد حكومة كل طرف بتوفير مرافق كافية لاستقبال ومعالجة مياه اتزان السفن ومرافق كافية لاستقبال المخلفات الأخرى؛ منها المخلفات الصلبة والمخلفات الزيتية، ويجب أن تتمتّع هذه المرافق بقدرة كافية تكفي لتلبية احتياجات السفن التي تستخدمها بدون تأخير غير مسوغ.

وحال استلام طلب التفعيل، تحدد المنظمة تاريخاً لدخول متطلبات هذه اللائحة حيز التنفيذ، وتُخطر المنظمة جميع الأطراف بالتاريخ المحدد بهذه الصورة قبل فترة لا تقل عن 12 شهراً من حلول هذا التاريخ.

‎وكان المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن؛ قد ناقش في اجتماعه الثامن عشر الذي اختتم في جدة الأربعاء الماضي عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله كان أبرزها النفايات الساحلية والبحرية، وخاصة البلاستيكية والحد من أخطارها على البيئة البحرية وتعزيز قدرات التكيف على تأثيرات التغير المناخي في البيئة البحرية، واستكمال البروتوكول الإقليمي الخاص بالتعاون في إدارة المصائد وتربية الأحياء البحرية، إضافة إلى عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالتنمية المستدامة للبيئة البحرية في الإقليم.

‎وفي هذا السياق كشف الأمين العام للهيئة في تقريره أمام المجلس أن البحر الأحمر لا يزال من أنظف بحار العالم وما زالت معظم سواحله على طبيعتها البكر، ويضم أكثر من 1200 نوع من الأسماك، 165 نوعًا منها يعتبر من الأسماك المستوطنة.

‎وأكد أن نسبة 48٪ من أسماك البحر الأحمر في المياه العميقة ولا توجد في سواه من بحار العالم؛ حيث يعتبر مستودعًا عالميًّا للتنوع البيولوجي وشعابه هي الأولى من حيث طولها المتصلة على مستوى العالم والأكثر مقاومة وتحملًا للتغيرات المناخية، ومن المتوقع أن يكون البحر الأحمر المصدر الأخير لاستعادة الشعاب في بحار العالم.

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