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"بلدي جدة" يناقش مطالب حي أبحر الشمالي بعدم وجود مراكز خدمية

تَمثلت في عدم وجود مدارس ومركز صحي أو شرطي والازدحام المروري

استعرض المجلس البلدي بجدة، نتائج زيارة رئيس المجلس ولجنة صوت المواطن لحي أبحر الشمالية، وحي الربوة، وأيضًا ردود أمانة محافظة جدة بشأن إنشاء ممشى وحديقة بحي الأجواد، وكذلك استكمال أعمدة الإنارة بحي الشاطئ/4.

جاء ذلك خلال الجلسة الثمانين التي عُقدت بمقر المجلس برئاسة عبدالله بن دخيل الله المحمدي وحضور الأعضاء.

وأوضح "المحمدي" أنه تمت مناقشة مطالب سكان حي أبحر الشمالي، المتمثلة في عدم وجود مدارس بكافة مراحلها، وكذلك عدم وجود مركز صحي ومركز للشرطة، وأيضًا الازدحام المروري الذي يشهده جسر الملك سعود، وإيجاد مداخل ومخارج تحد من معاناتهم، ومطالبتهم أيضًا بتأهيل الطرق والشوارع وصيانة السفلتة والأرصفة.

وتابع: إضافة إلى احتياج الحي لمشاريع تخفيض منسوب المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي الطافحة؛ مما أثر على الشوارع والمباني في الحي، وكذلك زيادة المسطحات الخضراء، وصيانة الحدائق الحالية وغيرها من الخدمات.

وبيّن المحمدي أن المجلس اتخذ قراراته بمخاطبة أمانة محافظة جدة فيما يخصها والعمل على إيجاد الحلول اللازمة بحسب الأولوية والإمكانات المتاحة، وأيضًا مخاطبة الجهات الأخرى من مبدأ التعاون المشترك بينها وبين المجلس.

وفيما يخص حي الربوة، أكد المحمدي مساندة المجلس لسكان الحي بمخاطبة الأمانة بإعادة النظر في تصاميم مداخل ومخارج الحي من جهة طريق الأمير ماجد.

وأوضح أنه قد تم طرح مشروع بمسمى تطوير ممشى الأجواد على مساحة (80 ألف متر مربع)؛ مؤكدًا أن المجلس قرر مخاطبة الأمانة لمعرفة موقع المشروع ووقت التنفيذ؛ أما بالنسبة لاستكمال أعمدة الإنارة بحي الشاطئ؛ فقد تم إحالة الموضوع لعضو المجلس البلدي ممثل الدائرة لمتابعة الأمر وإفادة المجلس عنه بشكل عاجل.

وأضاف "المحمدي" أن المجلس اطلع على النتائج الأولية لمشاركته في معالجة التشوه البصري، وما تم إنجازه خلال الأسبوع الأول؛ مؤكدًا أن النتائج كانت مبشرة بتفاعل أعضاء المجلس بالعمل على الرصد اليومي ورفع البلاغات عبر تطبيق راصد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بلدي جدة" يناقش مطالب حي أبحر الشمالي بعدم وجود مراكز خدمية
سبق

استعرض المجلس البلدي بجدة، نتائج زيارة رئيس المجلس ولجنة صوت المواطن لحي أبحر الشمالية، وحي الربوة، وأيضًا ردود أمانة محافظة جدة بشأن إنشاء ممشى وحديقة بحي الأجواد، وكذلك استكمال أعمدة الإنارة بحي الشاطئ/4.

جاء ذلك خلال الجلسة الثمانين التي عُقدت بمقر المجلس برئاسة عبدالله بن دخيل الله المحمدي وحضور الأعضاء.

وأوضح "المحمدي" أنه تمت مناقشة مطالب سكان حي أبحر الشمالي، المتمثلة في عدم وجود مدارس بكافة مراحلها، وكذلك عدم وجود مركز صحي ومركز للشرطة، وأيضًا الازدحام المروري الذي يشهده جسر الملك سعود، وإيجاد مداخل ومخارج تحد من معاناتهم، ومطالبتهم أيضًا بتأهيل الطرق والشوارع وصيانة السفلتة والأرصفة.

وتابع: إضافة إلى احتياج الحي لمشاريع تخفيض منسوب المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي الطافحة؛ مما أثر على الشوارع والمباني في الحي، وكذلك زيادة المسطحات الخضراء، وصيانة الحدائق الحالية وغيرها من الخدمات.

وبيّن المحمدي أن المجلس اتخذ قراراته بمخاطبة أمانة محافظة جدة فيما يخصها والعمل على إيجاد الحلول اللازمة بحسب الأولوية والإمكانات المتاحة، وأيضًا مخاطبة الجهات الأخرى من مبدأ التعاون المشترك بينها وبين المجلس.

وفيما يخص حي الربوة، أكد المحمدي مساندة المجلس لسكان الحي بمخاطبة الأمانة بإعادة النظر في تصاميم مداخل ومخارج الحي من جهة طريق الأمير ماجد.

وأوضح أنه قد تم طرح مشروع بمسمى تطوير ممشى الأجواد على مساحة (80 ألف متر مربع)؛ مؤكدًا أن المجلس قرر مخاطبة الأمانة لمعرفة موقع المشروع ووقت التنفيذ؛ أما بالنسبة لاستكمال أعمدة الإنارة بحي الشاطئ؛ فقد تم إحالة الموضوع لعضو المجلس البلدي ممثل الدائرة لمتابعة الأمر وإفادة المجلس عنه بشكل عاجل.

وأضاف "المحمدي" أن المجلس اطلع على النتائج الأولية لمشاركته في معالجة التشوه البصري، وما تم إنجازه خلال الأسبوع الأول؛ مؤكدًا أن النتائج كانت مبشرة بتفاعل أعضاء المجلس بالعمل على الرصد اليومي ورفع البلاغات عبر تطبيق راصد.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
11:55 AM

"بلدي جدة" يناقش مطالب حي أبحر الشمالي بعدم وجود مراكز خدمية

تَمثلت في عدم وجود مدارس ومركز صحي أو شرطي والازدحام المروري

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عبدالله الراجحي - جدة
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استعرض المجلس البلدي بجدة، نتائج زيارة رئيس المجلس ولجنة صوت المواطن لحي أبحر الشمالية، وحي الربوة، وأيضًا ردود أمانة محافظة جدة بشأن إنشاء ممشى وحديقة بحي الأجواد، وكذلك استكمال أعمدة الإنارة بحي الشاطئ/4.

جاء ذلك خلال الجلسة الثمانين التي عُقدت بمقر المجلس برئاسة عبدالله بن دخيل الله المحمدي وحضور الأعضاء.

وأوضح "المحمدي" أنه تمت مناقشة مطالب سكان حي أبحر الشمالي، المتمثلة في عدم وجود مدارس بكافة مراحلها، وكذلك عدم وجود مركز صحي ومركز للشرطة، وأيضًا الازدحام المروري الذي يشهده جسر الملك سعود، وإيجاد مداخل ومخارج تحد من معاناتهم، ومطالبتهم أيضًا بتأهيل الطرق والشوارع وصيانة السفلتة والأرصفة.

وتابع: إضافة إلى احتياج الحي لمشاريع تخفيض منسوب المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي الطافحة؛ مما أثر على الشوارع والمباني في الحي، وكذلك زيادة المسطحات الخضراء، وصيانة الحدائق الحالية وغيرها من الخدمات.

وبيّن المحمدي أن المجلس اتخذ قراراته بمخاطبة أمانة محافظة جدة فيما يخصها والعمل على إيجاد الحلول اللازمة بحسب الأولوية والإمكانات المتاحة، وأيضًا مخاطبة الجهات الأخرى من مبدأ التعاون المشترك بينها وبين المجلس.

وفيما يخص حي الربوة، أكد المحمدي مساندة المجلس لسكان الحي بمخاطبة الأمانة بإعادة النظر في تصاميم مداخل ومخارج الحي من جهة طريق الأمير ماجد.

وأوضح أنه قد تم طرح مشروع بمسمى تطوير ممشى الأجواد على مساحة (80 ألف متر مربع)؛ مؤكدًا أن المجلس قرر مخاطبة الأمانة لمعرفة موقع المشروع ووقت التنفيذ؛ أما بالنسبة لاستكمال أعمدة الإنارة بحي الشاطئ؛ فقد تم إحالة الموضوع لعضو المجلس البلدي ممثل الدائرة لمتابعة الأمر وإفادة المجلس عنه بشكل عاجل.

وأضاف "المحمدي" أن المجلس اطلع على النتائج الأولية لمشاركته في معالجة التشوه البصري، وما تم إنجازه خلال الأسبوع الأول؛ مؤكدًا أن النتائج كانت مبشرة بتفاعل أعضاء المجلس بالعمل على الرصد اليومي ورفع البلاغات عبر تطبيق راصد.

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