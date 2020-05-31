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"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان.. والمدني يحذّر

دعا إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من الأودية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدرب، والعارضة، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ9 مساءً بمشيئة الله.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان.. والمدني يحذّر
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدرب، والعارضة، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ9 مساءً بمشيئة الله.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
03:07 PM

"الأرصاد": أمطار رعدية على جازان.. والمدني يحذّر

دعا إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من الأودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدرب، والعارضة، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ9 مساءً بمشيئة الله.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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