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"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Apple

المركز قدّم توصياته.. وقال: يمكن للمهاجم تنفيذ برمجيات خبيثة

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته Apple؛ لمعالجة ثغرة في منتجاتها.


تفصيلاً، بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات، موضحاً أن Apple أصدرت تحديثاً لمعالجة الثغرة.

وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وتتمثل الإجراءات الوقائية في تحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذا التحديث: https://support.apple.com/en-us/HT212548

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"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Apple
سبق

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته Apple؛ لمعالجة ثغرة في منتجاتها.


تفصيلاً، بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات، موضحاً أن Apple أصدرت تحديثاً لمعالجة الثغرة.

وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وتتمثل الإجراءات الوقائية في تحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذا التحديث: https://support.apple.com/en-us/HT212548

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
02:24 PM

"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيراً عالي الخطورة بخصوص تحديث Apple

المركز قدّم توصياته.. وقال: يمكن للمهاجم تنفيذ برمجيات خبيثة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,581

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أصدرته Apple؛ لمعالجة ثغرة في منتجاتها.


تفصيلاً، بيّن المركز أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه يستهدف كل القطاعات، موضحاً أن Apple أصدرت تحديثاً لمعالجة الثغرة.

وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وتتمثل الإجراءات الوقائية في تحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذا التحديث: https://support.apple.com/en-us/HT212548

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