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"البيئة" تدعو شركات القطاع الخاص للحصول على تصاريح التنقل

﻿بالتواصل مع البريد الإلكتروني وإرفاق اسم الشركة ونسخة التصريح

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شركات القطاع الخاص المرخصة منها، إلى الحصول على تصاريح التنقل أثناء فترة منع التجول، وذلك عبر التواصل مع البريد الإلكتروني Ps.tasreeh@mewa.gov.sa، وإرفاق اسم الشركة ونسخة من التصريح.

وحثّت "البيئة" الشركات العاملة في قطاعات محطات تخزين وتعبئة الشعير والأعلاف، ومحالّ بيع المدخلات "أسمدة وبذور ومبيدات"، وتشغيل الآليات والمعدات الزراعية، والأطباء البيطريين والعيادات والصيدليات والمختبرات الخاصة البيطرية، ورعاية الحيوانات الأليفة "لا يدخل في ذلك السماح بالبيع أو الشراء"، إلى سرعة التقديم للحصول على تلك التصاريح.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تدعو شركات القطاع الخاص للحصول على تصاريح التنقل
سبق

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شركات القطاع الخاص المرخصة منها، إلى الحصول على تصاريح التنقل أثناء فترة منع التجول، وذلك عبر التواصل مع البريد الإلكتروني Ps.tasreeh@mewa.gov.sa، وإرفاق اسم الشركة ونسخة من التصريح.

وحثّت "البيئة" الشركات العاملة في قطاعات محطات تخزين وتعبئة الشعير والأعلاف، ومحالّ بيع المدخلات "أسمدة وبذور ومبيدات"، وتشغيل الآليات والمعدات الزراعية، والأطباء البيطريين والعيادات والصيدليات والمختبرات الخاصة البيطرية، ورعاية الحيوانات الأليفة "لا يدخل في ذلك السماح بالبيع أو الشراء"، إلى سرعة التقديم للحصول على تلك التصاريح.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
05:07 PM

"البيئة" تدعو شركات القطاع الخاص للحصول على تصاريح التنقل

﻿بالتواصل مع البريد الإلكتروني وإرفاق اسم الشركة ونسخة التصريح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,616

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شركات القطاع الخاص المرخصة منها، إلى الحصول على تصاريح التنقل أثناء فترة منع التجول، وذلك عبر التواصل مع البريد الإلكتروني Ps.tasreeh@mewa.gov.sa، وإرفاق اسم الشركة ونسخة من التصريح.

وحثّت "البيئة" الشركات العاملة في قطاعات محطات تخزين وتعبئة الشعير والأعلاف، ومحالّ بيع المدخلات "أسمدة وبذور ومبيدات"، وتشغيل الآليات والمعدات الزراعية، والأطباء البيطريين والعيادات والصيدليات والمختبرات الخاصة البيطرية، ورعاية الحيوانات الأليفة "لا يدخل في ذلك السماح بالبيع أو الشراء"، إلى سرعة التقديم للحصول على تلك التصاريح.

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