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العراق: ارتفاع حصيلة الإصابات بـ"كورونا" إلى 1202

تسجيل 80 إصابة جديدة خلال الـ24 الماضية

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، إلى 1202 إصابة مؤكدة، بعدما تم تسجيل 80 إصابة جديدة خلال الـ24 الماضية.


وتوزّعت الإصابات الجديدة على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وأربيل وذي قار وكركوك وكربلاء.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة؛ مما رفع حالات الوفاة الإجمالية إلى 69 حالة، فيما تم تسجيل 79 حالة شفاء تام جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 452 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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العراق: ارتفاع حصيلة الإصابات بـ"كورونا" إلى 1202
سبق

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، إلى 1202 إصابة مؤكدة، بعدما تم تسجيل 80 إصابة جديدة خلال الـ24 الماضية.


وتوزّعت الإصابات الجديدة على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وأربيل وذي قار وكركوك وكربلاء.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة؛ مما رفع حالات الوفاة الإجمالية إلى 69 حالة، فيما تم تسجيل 79 حالة شفاء تام جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 452 حالة.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
06:55 PM

العراق: ارتفاع حصيلة الإصابات بـ"كورونا" إلى 1202

تسجيل 80 إصابة جديدة خلال الـ24 الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، إلى 1202 إصابة مؤكدة، بعدما تم تسجيل 80 إصابة جديدة خلال الـ24 الماضية.


وتوزّعت الإصابات الجديدة على بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وأربيل وذي قار وكركوك وكربلاء.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة؛ مما رفع حالات الوفاة الإجمالية إلى 69 حالة، فيما تم تسجيل 79 حالة شفاء تام جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 452 حالة.

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