وقالت إدارة التعليم في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر": "نظراً للآثار الحالية الجوية والغبار المتراكم في الفصول ومقاعد الدراسة، وحرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا ومنسوبي المدارس، فقد رأت لجنة الأمن والسلامة ضرورة تعليق الدراسة يوم غد الأربعاء ٢ / ٧ /١٤٤١هـ في مدارس محافظتي حوطة بني تميم و‫الحريق".

أكدت إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق تعليق الدراسة غداً الأربعاء في كافة مدارس المحافظتين.

تعليق الدراسة غداً في محافظتي حوطة بني تميم والحريق مسلّم الهواملة سبق 2020-02-25 أكدت إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق تعليق الدراسة غداً الأربعاء في كافة مدارس المحافظتين. وقالت إدارة التعليم في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر": "نظراً للآثار الحالية الجوية والغبار المتراكم في الفصول ومقاعد الدراسة، وحرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا ومنسوبي المدارس، فقد رأت لجنة الأمن والسلامة ضرورة تعليق الدراسة يوم غد الأربعاء ٢ / ٧ /١٤٤١هـ في مدارس محافظتي حوطة بني تميم و‫الحريق".



25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 11:59 PM

اخر تعديل 26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441 04:32 AM

تعليق الدراسة غداً في محافظتي حوطة بني تميم والحريق حرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا ومنسوبي المدارس





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أكدت إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق تعليق الدراسة غداً الأربعاء في كافة مدارس المحافظتين.

وقالت إدارة التعليم في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر": "نظراً للآثار الحالية الجوية والغبار المتراكم في الفصول ومقاعد الدراسة، وحرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا ومنسوبي المدارس، فقد رأت لجنة الأمن والسلامة ضرورة تعليق الدراسة يوم غد الأربعاء ٢ / ٧ /١٤٤١هـ في مدارس محافظتي حوطة بني تميم و‫الحريق".



