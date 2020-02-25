النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعليق الدراسة غداً في محافظتي حوطة بني تميم والحريق

حرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا ومنسوبي المدارس

أكدت إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق تعليق الدراسة غداً الأربعاء في كافة مدارس المحافظتين.

وقالت إدارة التعليم في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر": "نظراً للآثار الحالية الجوية والغبار المتراكم في الفصول ومقاعد الدراسة، وحرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا ومنسوبي المدارس، فقد رأت لجنة الأمن والسلامة ضرورة تعليق الدراسة يوم غد الأربعاء ٢ / ٧ /١٤٤١هـ في مدارس محافظتي حوطة بني تميم و‫الحريق".


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعليق الدراسة غداً في محافظتي حوطة بني تميم والحريق
سبق

أكدت إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق تعليق الدراسة غداً الأربعاء في كافة مدارس المحافظتين.

وقالت إدارة التعليم في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر": "نظراً للآثار الحالية الجوية والغبار المتراكم في الفصول ومقاعد الدراسة، وحرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا ومنسوبي المدارس، فقد رأت لجنة الأمن والسلامة ضرورة تعليق الدراسة يوم غد الأربعاء ٢ / ٧ /١٤٤١هـ في مدارس محافظتي حوطة بني تميم و‫الحريق".


25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
11:59 PM
اخر تعديل
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
04:32 AM

تعليق الدراسة غداً في محافظتي حوطة بني تميم والحريق

حرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا ومنسوبي المدارس

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
0
1,008

أكدت إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق تعليق الدراسة غداً الأربعاء في كافة مدارس المحافظتين.

وقالت إدارة التعليم في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر": "نظراً للآثار الحالية الجوية والغبار المتراكم في الفصول ومقاعد الدراسة، وحرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا ومنسوبي المدارس، فقد رأت لجنة الأمن والسلامة ضرورة تعليق الدراسة يوم غد الأربعاء ٢ / ٧ /١٤٤١هـ في مدارس محافظتي حوطة بني تميم و‫الحريق".


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,818
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,242
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,644
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,942

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة