الباحة .. تنبيه للأرصاد تبعه تحذير للمدني: أمطار تتواصل حتى الـ 7 مساءً

دعت المديرية إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظتي بلجرشي, والمخواة والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميع، إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.