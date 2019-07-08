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"المالكي" يكشف مخططات "داعش" في اليمن وكيفية القبض على زعيم التنظيم

قال: تم استهداف مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ تجاه المملكة

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي اليوم، أن التنظيمات الإرهابية حاولت تأسيس نواة لها في اليمن، وقال زعيم تنظيم داعش في اليمن الذي تم القبض عليه هو "أبو أسامة المهاجر"، وهو يحمل الجنسية اليمنية وله عدة ألقاب، وأن زعيم داعش في اليمن كُلف من التنظيم المتطرف بقيادة عملياته بـاليمن.
وقال "التركي" إنه تم استهداف مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ في اليمن تجاه المملكة، وأكد استمرار انتهاك ميليشيا الحوثي للقانون الدولي الإنساني، وتابع القول إن العمل الإنساني في اليمن يفوق العمل العسكري.

وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن: إنه تم رصد أكثر من 5600 انتهاك لاتفاق ستوكهولم من قبل مليشيا الحوثي في الحديدة، وتابع أن 546 شاحنة مساعدات دخلت لليمن عبر منفذ الوديعة منذ بداية 2019.

ونظمت قيادة القوات المشتركة ورشة عمل حول العمليات الإنسانية في اليمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المالكي" يكشف مخططات "داعش" في اليمن وكيفية القبض على زعيم التنظيم
سبق

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي اليوم، أن التنظيمات الإرهابية حاولت تأسيس نواة لها في اليمن، وقال زعيم تنظيم داعش في اليمن الذي تم القبض عليه هو "أبو أسامة المهاجر"، وهو يحمل الجنسية اليمنية وله عدة ألقاب، وأن زعيم داعش في اليمن كُلف من التنظيم المتطرف بقيادة عملياته بـاليمن.
وقال "التركي" إنه تم استهداف مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ في اليمن تجاه المملكة، وأكد استمرار انتهاك ميليشيا الحوثي للقانون الدولي الإنساني، وتابع القول إن العمل الإنساني في اليمن يفوق العمل العسكري.

وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن: إنه تم رصد أكثر من 5600 انتهاك لاتفاق ستوكهولم من قبل مليشيا الحوثي في الحديدة، وتابع أن 546 شاحنة مساعدات دخلت لليمن عبر منفذ الوديعة منذ بداية 2019.

ونظمت قيادة القوات المشتركة ورشة عمل حول العمليات الإنسانية في اليمن.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
04:46 PM
اخر تعديل
08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
05:30 PM

"المالكي" يكشف مخططات "داعش" في اليمن وكيفية القبض على زعيم التنظيم

قال: تم استهداف مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ تجاه المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي اليوم، أن التنظيمات الإرهابية حاولت تأسيس نواة لها في اليمن، وقال زعيم تنظيم داعش في اليمن الذي تم القبض عليه هو "أبو أسامة المهاجر"، وهو يحمل الجنسية اليمنية وله عدة ألقاب، وأن زعيم داعش في اليمن كُلف من التنظيم المتطرف بقيادة عملياته بـاليمن.
وقال "التركي" إنه تم استهداف مواقع ومنصات إطلاق الصواريخ في اليمن تجاه المملكة، وأكد استمرار انتهاك ميليشيا الحوثي للقانون الدولي الإنساني، وتابع القول إن العمل الإنساني في اليمن يفوق العمل العسكري.

وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن: إنه تم رصد أكثر من 5600 انتهاك لاتفاق ستوكهولم من قبل مليشيا الحوثي في الحديدة، وتابع أن 546 شاحنة مساعدات دخلت لليمن عبر منفذ الوديعة منذ بداية 2019.

ونظمت قيادة القوات المشتركة ورشة عمل حول العمليات الإنسانية في اليمن.

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